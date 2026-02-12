Comisión de Fiestas de Villamanín: «A día de hoy podemos decir que ocurra lo que ocurra la gente va a cobrar seguro» el Gordo

El letrado, en el centro, juntos a los miembros de la comisión y algunos colaboradores.ramiro

La Comisión de Fiestas de Villamanín, convertida ya en Asociación de Fiestas, compareció por primera vez este martes ante los medios para para informar sobre el estado actual del proceso de registro de papeletas del premio de lotería, un proceso que, según confirmaron, avanza «mejor de lo esperado» y con el cobro «garantizado a día de hoy».

El encargado de abrir la comparecencia fue el abogado Antonio Gómez Gallardo, quien está asesorando jurídicamente a la asociación. «Os hemos convocado para contaros un poquito de cómo vamos y lo verdaderamente contentos que estamos de cómo está yendo el proceso de registro de premios y de papeletas», señaló.

Gómez Gallardo presentó a los miembros de la Comisión presentes, reconociendo que hasta ahora habían sido «un poco remisos a hablar con los medios», una etapa que, aseguró, «ya ha terminado». Entre los asistentes también se encontraba Teresa Mata, catedrática de Derecho Fiscal de la Univerisad de León, que también ha asesorado a la asociación en las «muchos» flecos tributarios que han surgidos, así como el director de Zeleón Comunicación, empresa encargada del desarrollo de la plataforma web de registro.

Ana, miembro de la comisión, junto a su padre.RAMIRO

Sobre el funcionamiento técnico, el abogado fue rotundo. «Han hecho un trabajo estupendo desde el punto de vista informático, una página de registro fabulosa». A día de hoy, más del 60% de las papeletas ya están registradas, un dato que calificó como «excelente» según su experiencia profesional. «Estamos más que satisfechos y sorprendidamente eufóricos. Incidentes personales, cero, incidentes técnicos, cero».

El letrado explicó que muchas personas esperan a última hora para completar el registro, pero animó a hacerlo lo más pronto posible. «Cuanto antes se registren, antes pasamos a la siguiente fase, que es ver cómo se cobra». También aclaró que para poder recibir el dinero es imprescindible estar inscrito en la plataforma, ya que la asociación es la responsable de la custodia de los datos y de identificar a los beneficiarios ante Hacienda.

En este sentido, Gómez Gallardo subrayó la importancia del control fiscal. «Hacienda está muy interesada en saber si de repente ingresa mucho dinero en una cuenta», recordando que, a diferencia del cobro de un décimo, en las papeletas la identificación previa recae sobre la asociación.

Los vecinos pudieron registrar sus papeletas de modo presencial.RAMIRO

Respecto a si existe un porcentaje mínimo para asegurar el cobro, fue claro. «Gran parte del premio está asegurado porque las matemáticas lo garantizan. Ocurra lo que ocurra, la gente va a cobrar seguro». Añadió que, si el registro se completa antes de la fecha límite, los pagos, fijados en 59.000 euros por participación tras la quita, podrán comenzar antes del día 23, de lo contrario, se retrasarán hasta esa fecha.

Preguntado por posibles acciones judiciales, el abogado aseguró que no existe constancia de ninguna. «No tenemos ninguna noticia, lo cual es una excelente noticia».

Sobre una hipotética reclamación judicial, el abogado explicó que, aunque cualquiera puede demandar a quien considere, «lo lógico sería que fuera contra la Asociación», aunque evitó entrar en detalles.

La cola para registrar las papeletas premiadas.RAMIRO

En cuanto a los gastos jurídicos y técnicos generados, explicó que no se descontarán directamente del premio, ya que los décimos no vendidos se han depositado en una cuenta remunerada y «de esa remuneración se pagarán todos los gastos», garantizando que no habrá desembolsos adicionales para los premiados. Todos los movimientos, insistió, estarán contabilizados y supervisados por Hacienda.

Los vecinos hicieron pacientes la colaRAMIRO

También se abordaron los intentos de compra-venta de papeletas fuera del circuito oficial. Teresa Mata lanzó un aviso contundente. «Vender o comprar papeletas por dinero negro puede constituir un delito de blanqueo de capitales, incluso por imprudencia». Alertó de que estas prácticas pueden derivar en graves sanciones fiscales, con recargos de hasta el 5 % del dinero aflorado.

La asociación realizó este miércoles la primera de convocatoria presencial de las tres concertadas para que los vecinos puedan registrar sus papeletas. Esta primera cita desbordaron todas las previsiones. «Estamos aquí porque queremos hacer el registro congaranías y no meter la para», decía una vecina que esperaba su turno.