Astorga rinde homenaje a los fallecidos en la carretera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga acogió este miércoles la presentación oficial de la IV Ofrenda Floral a los Fallecidos en Carretera, un emotivo acto que tendrá lugar el 16 de mayo y que volverá a convertir a la ciudad en un punto de encuentro para motoristas y ciudadanos llegados de distintos puntos de España.

Durante la presentación, representantes municipales y la organización agradecieron el trabajo desinteresado de los voluntarios y, en especial, el impulso de personas vinculadas al mundo de la moto que hacen posible que este homenaje siga creciendo año tras año. Desde el Ayuntamiento se subrayó el valor emocional del acto y la importancia de visibilizar todo lo que ocurre en las carreteras, más allá de las cifras.

La portavoz de la organización, Lidia, explicó que la cita mantiene su esencia como homenaje, aunque el crecimiento del evento ha obligado a adaptar el formato. La jornada comenzará a las 10.00 horas con la recepción de inscritos en el Bar Gallego, para dar paso a las 10.45 horas a una ruta por la comarca, con parada en Villameca.

El momento central llegará a las 13.15 horas, con la ofrenda floral en el Monumento al Motorista de Astorga, un acto abierto y gratuito al que puede asistir cualquier persona que desee recordar a un familiar, amigo o compañero fallecido en carretera, independientemente del medio de transporte.

A las 14.00 horas, en el Pabellón Felipe Miñambres, tendrá lugar una charla-debate sobre los derechos de los motoristas en carreteras y calles, a cargo de Juan Carlos Toribio, conocido como Desterrado, vicepresidente de IMU y guardia civil retirado. Tras la charla se celebrará una comida de hermandad, con una paella popular elaborada por Adriano, una fórmula elegida para poder acoger a más de 150 personas ante la imposibilidad de encontrar un restaurante con suficiente capacidad.

La inscripción, que incluirá comida y detalles conmemorativos, tendrá un precio de 18 euros y se realizará previamente de forma online, como en ediciones anteriores. La organización recordó que la comida es un espacio de convivencia, y de homenaje.