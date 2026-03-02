Licitan las obras para rehabilitar la antigua escuela de la Cueta de Babia

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia La Cueta Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de la Cueta de Babia ha sacado a licitación las obras de rehabilitacion de la antigua escuela del citado pueblo por un importe de algo más de 52.000 euros y un tiempo de ejecución de tres meses.

Según se explica en la memoria, con estos trabajos se hace una mejora de la eficiencia energética, ya que se propone la sustitución todas las carpinterías existentes de aluminio por carpinterías de PVC con vidrio de baja emisividad, lo que se considera una actuación necesaria para complementar el cambio del sistema de calefacción. En las carpinterías de acceso se propone la apertura de una nueva puerta que dote al salón de acceso directo desde el exterior. Ya en el exterior del inmueble, azotado por la dureza del invierno incrementada por la elevada altitud, se proyecta la aplicación de un revestimiento de corcho proyectado.

Además, se realizarán mejoras de la seguridad y, a pesar de que la instalación eléctrica ha sido reformada de forma parcial en los últimos años, existen tramos antiguos. Por ello, se propone la renovación de las canalizaciones más antiguas, así como la sustitución de los mecanismos y sistemas de iluminación.

Además, se acometerán trabajos para la mejora de los acabados, con los que se propone la colocación de suelo vinílico en ambas plantas, así como el pintado de paramentos y particiones interiores; así como de los equipamientos, con la sustitución de los elementos sanitarios de los aseos ubicados en la planta baja del inmueble.

Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el próximo día 17 de marzo a la dirección Cortinas, 2 (24241) La Cueta de Babia.

Actualmente, el inmueble posee unas condiciones mínimas de habitabilidad, instalaciones y revestimientos interiores, careciendo de patologías estructurales que afecten a la estabilidad y conservación del inmueble.