Herido un hombre de 45 años tras el vuelco de su turismo en la N-VI a su paso por Riego de la Vega

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de 45 años ha resultado herido a primera hora de esta mañana tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la carretera N-VI, a su paso por el término municipal de Riego de la Vega. El siniestro se produjo alrededor de las 07.00 horas en el punto kilométrico 314, en sentido Astorga, cuando el turismo en el que viajaba volcó por causas que se desconocen.

Tras recibir el aviso del accidente, los servicios de emergencia movilizaron una UVI móvil que se desplazó hasta el lugar del suceso, donde prestó asistencia médica al conductor del vehículo, que presentaba un traumatismo craneoencefálico como consecuencia del impacto. Al lugar acudieron también efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de León para regular la circulación y asegurar la zona mientras se procedía a la atención del herido y a la retirada del vehículo siniestrado.