El PSOE señala el abandono de la estación de autobuses de La Bañeza

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León, encabezada por Nuria Rubio, y acompañada por Mario Rivas, Benjamín Fernández y Begoña Bermúdez, ha visitado La Bañeza para constatar en primera persona el abandono que sufre el municipio por parte de la Junta de Castilla y León.

“Es curioso que siendo el Partido Popular el que gobierna ambas administraciones, no se pongan de acuerdo para que este municipio pueda prosperar. Veíamos a Mañueco el otro día venir a hablar de medidas para la Azucarera cuando no ha hecho absolutamente nada teniendo las competencias y permitiendo que se cierre esta planta que ahora mismo cuenta aproximadamente con 15 trabajadores y trabajadoras”, ha denunciado Nuria Rubio. “La Bañeza necesita hechos y compromiso real, no visitas puntuales ni anuncios sin recorrido”, ha afirmado

Sobre el “pésimo estado de la estación de autobuses”, Rubio ha señalado que “mientras la Junta presume de transporte gratuito y de inversiones en estaciones de otras cabeceras de comarca, en La Bañeza ha sido el Ayuntamiento quien ha tenido que adquirir la terminal por 1,2 millones de euros, recurriendo a un crédito, y asumir ahora una inversión adicional para ponerla en condiciones dignas”.

“Ese dinero podría haberse destinado a servicios que sí son competencia municipal y que afectan directamente a los vecinos y vecinas. La Junta no puede mirar hacia otro lado cuando se trata de infraestructuras estratégicas para la movilidad y la cohesión territorial”, ha añadido.

Por su parte, Begoña Bermúdez ha insistido en que el municipio merece una atención equilibrada y coordinada entre administraciones. “No puede ser que, gobernando el mismo partido en la Junta, no se garantice una respuesta eficaz a los problemas estructurales de la localidad”, ha subrayado.

Además, la candidatura ha denunciado el mal estado de la carretera CL-622 entre La Bañeza y Santa María del Páramo, reclamando una actuación urgente para garantizar la seguridad vial.

Bermúdez ha recordado también la falta de implicación autonómica en los servicios sanitarios, especialmente en lo relativo a la atención pediátrica, que obligó a las familias a movilizarse para garantizar un derecho básico.

Por todo esto, los socialistas han defendido que solo un cambio político el próximo 15 de marzo permitirá que La Bañeza y la provincia de León recuperen el impulso y la atención que merecen, concentrando el voto en el PSOE, con Carlos Martínez como próximo presidente de la Junta de Castilla y León.