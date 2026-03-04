San Isidro pone a prueba a los servicios de emergencias, en fotos

La Estación Invernal y de Montaña de San Isidro ha acogido este miércoles un simulacro que ha permitido evaluar la seguridad y la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

El ejercicio de identificación y gestión de riesgos se ha desarrollado en el sector de Cebolledo y ha tenido una duración de cuatro horas, con una parte teórica y otra práctica en la que se han recreado seis escenarios diferentes en los que han intervenido de forma coordinada efectivos de rescate, emergencias y seguridad.

En el primero de ellos se ha reproducido un alud fuera de pista con atrapados, en el segundo se ha realizado una búsqueda en pistas de un usuario de la estación, su rescate con helicóptero y evacuación y en el tercero se ha recreado una colisión violenta de dos esquiadores.

El cuarto ejercicio ha consistido en la simulación de un accidente en pista de un esquiador que ha sufrido un ictus y que ha colisionado con otros cuatro que esperaban el remonte y el quinto se ha centrado en la atención sanitaria y evacuación.

Por último, el sexto escenario sobre el que se ha trabajado ha sido el de un accidente de tráfico en el estacionamiento entre un autocar y un turismo, con atrapados y derrame de combustible.

La Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil ha coordinado el simulacro, en el que ha participado Protección Civil, el Sepeis, la UME, el Greim y servicios de la estación, entre otros.

Simulacro de los servicios de emergencias de la estación de San Isidro.Virginia Moran San Isidro pone a prueba a los servicios de emergencias

