Coag advierte de que la rentabilidad del maíz en León «entra en pérdidas»

El coordinador general de Coag en castilla y león, Lorenzo Rivera, advirtió este jueves que en estos momentos «está en peligro la viabilidad y la rentabilidad» del cultivo del maíz en toda la Comunidad y particularmente el de León, que es «la provincia maicera por antonomasia».

Rivera, que participó este jueves en la jornada «El cultivo del maíz en la provincia de León: rentabilidad y futuro» afirmó que en el momento actual «está en juego la rentabilidad de un cultivo interesantísimo e importante en León», al ser «la provincia que más maíz produce toda España», ya que, del millón y medio de toneladas que se produce en Castilla y León, un millón se produce en León.

Sin embargo, advirtió que está en peligro la viabilidad y la rentabilidad del cultivo. Por una parte, por el cambio climático y las olas de calor, que «exige unas cantidades de riego durante que antes no eran necesarias y, por otro, por los «vaivenes de Estados Unidos con la imposición de aranceles». A estos dos factores, según explicó, se ha unido un nuevo elemento como es la guerra iniciada en Irán, que provoca subidas del gasóleo y del fertilizante».

«Si sube el petróleo y el gas, evidentemente repercute inmediatamente y justo en estas fechas próximas, cuando se va a hacer una compra masiva de fertilizantes, de gasóleo, abonos, de fitosanitarios, que pilla en el peor momento con las subidas de precios desde desde el primer día que estalló la guerra», apuntó el coordinador autonómico de Coag.

La jornada celebrada en León servirá para hacer un análisis general del futuro del cultivo del maíz en la situación actual, «con los mercados, la depreciación del dólar o la del euro», algo que «ayudará un poco en la subida el precio del maíz en las lonjas», aunque «a estas alturas del mes de marzo ya está todo prácticamente mal vendido», por lo que la campaña «solamente se libraría con producciones extremas o buenísimas, de más de 20 toneladas la hectárea, algo que es prácticamente imposible, ya que lo normal tener una media de 15 toneladas o menos por hectárea».

En esta misma línea, el presidente de Ucale Coag, Apolinar Castellanos, aseguró que el cultivo del maíz «no está dando el beneficio que las explotaciones necesitan para ser viables, en una provincia donde se siembran entre 70.000 y 80.000 hectáreas de regadío y en la que se tiene «la esperanza de poder llegar a concretar otras 50.000 que faltan por modernizar en la cuenca de los ríos Órbigo, Duerna, de Eria y la parte derecha del Esla».

Castellanos quiso dejar claro que hasta la fecha el maíz ha sido «un cultivo viable en la provincia», donde «hay industrias para comercializarlo», por lo que esperó que «no ocurra como ha pasado con otros cultivos, como ha sido la remolacha» y reivindicó a las administraciones que «insistan y adelanten todo lo máximo posible las infraestructuras de modernización de riego», consciente de que «no se pueden demorar en el tiempo», ya que un 68% de las personas que trabajan en la actividad agrícola son mayores de 55 años, por lo que «si se demora, cuando esas personas quieran disfrutar de esa modernización están jubiladas». En cuanto a los jóvenes menores de 35 años, existe un cuatro por ciento, por lo que «no serán capaces de dominar el terreno agrícola productivo que tenemos de dominarlo».

Así, insistió en pedir a la Junta y al Gobierno que «anticipen y adelanten todas las inversiones en los regadíos modernizados».