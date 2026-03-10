El campo alza la voz contra la subida del gasóleo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Las principales organizaciones agrarias de Castilla y León, respaldadas por cerca de mil agricultores de toda la comunidad, alzaron la voz ante la fuerte subida de los carburantes y fertilizantes que según denuncian, están poniendo en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones. Representantes de Asaja, Coag, UCCL y UPA se concentraron en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), para exigir medidas urgentes que frenen el enceramiento de los costes de producción.