León sigue sin cosechar 7.000 hectáreas de maíz

La sesión de Lonja de León celebrada este miércoles ha registrado una subida generalizada de todos los cereales (trigo pienso, cebada, triticale, centeno y avena) entre tres y cuatro euros la tonelada, y ha comenzado a cotizar el maíz seco, es decir, con menos del 15% de humedad y que ya no tiene que pasar por un proceso de secado del grano.

En la provincia de León quedan a fecha de hoy unas 7.000 hectáreas de maíz por cosechar que representa alrededor de un 10 por ciento de la superficie sembrada, a la espera de que el tiempo lluvioso de estos últimos días cambie y así poder acceder a estas fincas, que en algunos casos todavía no alcanzan la humedad deseada.

La Lonja ha destacado que en el ámbito internacional los cereales siguen estando muy pendientes del conflicto bélico entre Irán y EE UU, lo que está ocasionando grandes vaivenes en los mercados, «pero con una tendencia levemente alcista no comparable a la que están alcanzando otras materias primas como el petróleo y los fertilizantes».

El mercado ha advertido que si este conflicto se alargase en el tiempo podría traer nuevas subidas puesto que para un país importador de cereales como es España, el incremento de los portes debido al alza del petróleo y de las primas de riesgo en los seguros de los barcos tendría su repercusión.

A esto habría que sumarle una revalorización del dólar frente al euro como moneda refugio, lo que ayudaría a ser más competitivo al cereal nacional frente al importado.

Por otra parte, se ha producido una repetición en el precio de la patata, donde se da ya por finalizada prácticamente la campaña con unos precios que no han sido capaces de recuperarse en lo más mínimo.

A partir de ahora se estará pendiente de la próxima siembra en la cual se prevé, según las ultimas informaciones facilitadas por la Lonja, de que haya un planteamiento de rebaja en el precio de los contratos a la vez que se proponga una menor superficie de siembra.