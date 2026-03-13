Piedralba logra que se suspenda la autorización para la planta de lodos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de Piedralba ha conseguido la suspensión temporal de la autorización de uso excepcional en suelo rústico que había sido concedida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la instalación de una planta de gestión de lodos procedentes de depuradoras.

Esta suspensión permanecerá hasta resolver el recurso administrativo interpuesto por la Junta Vecinal en el que denuncia las supuestas «irregularidades» del pretendido proyecto y los «numerosos incumplimientos legales». «Es un paso más en la defensa de nuestro modo de vida y nuestra comarca, pero queda aún mucha lucha y trabajo para frenar el atropello al que quieren someternos», ha señalado la Junta Vecinal de Piedralba.

Según ha explicado, esta decisión supone «un paso muy relevante» dentro de la línea de oposición «firme» que desde el primer momento ha mantenido la Junta Vecinal y numerosos vecinos ante un proyecto que genera una «profunda preocupación» por sus posibles consecuencias para la salud pública y el medio ambiente, según un comunicado la Junta Vecinal a través de la plataforma Lodos No.

Al mismo tiempo, la Junta Vecinal de Piedralba ha destacado que la decisión de la suspensión temporal de la autorización representa «una buena noticia» para Astorga, para toda la comarca y para los vecinos, ya que permite frenar temporalmente un proyecto que numerosas personas consideran incompatible con la protección del entorno y con el bienestar de los vecinos.