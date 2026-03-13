La Robla rinde homenaje al liderazgo femenino con «Antárticas»

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La Casa de Cultura de La Robla inauguró este jueves la exposición «Antárticas: Mujeres, ciencia y liderazgo», una muestra diseñada para visibilizar el papel fundamental de las investigadoras en la Antártida. A través de este recorrido expositivo, se busca poner en valor la contribución femenina al avance del conocimiento científico en uno de los entornos más extremos y desafiantes del planeta, destacando no solo su labor técnica, sino también su capacidad de liderazgo en proyectos internacionales de primer nivel.

El acto de apertura contó con la participación de la autora de la muestra, Zaida Ortega, quien estuvo acompañada por concejales del Ayuntamiento de La Robla y representantes de la Universidad de León. Además, el evento tuvo un marcado carácter educativo gracias a la asistencia del alumnado de Biología y Geología de 4º de ESO del IES «Ramiro II», quienes fueron los primeros en explorar los contenidos de la exhibición y conocer de cerca las trayectorias de las científicas protagonistas.

Esta iniciativa es el resultado de una estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de La Robla, el IES «Ramiro II» y la ULE. El proyecto nace con la vocación de acercar la ciencia a la ciudadanía y romper estereotipos de género en las carreras investigadoras, mostrando ejemplos reales de mujeres que han liderado expediciones y proyectos complejos en el continente helado, convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones.

La exposición «Antárticas: Mujeres, ciencia y liderazgo» permanecerá abierta al público en la Casa de Cultura durante al menos un mes. Durante este periodo, la muestra se integrará activamente en el programa educativo del municipio; gran parte del alumnado del IES «Ramiro II» realizará visitas guiadas y trabajará los contenidos en el aula, transformando la exposición en una herramienta viva de divulgación científica y sensibilización sobre la igualdad en la ciencia.