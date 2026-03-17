Las bandas de Semana Santa llenan Astorga de tradición en otra edición de su certamen

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de Astorga acogió este domingo el XXXI Certamen de Bandas de Semana Santa Ciudad de Astorga, un evento que reúne cada año a numerosas agrupaciones musicales vinculadas a las tradiciones de la Semana Santa. El acto, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Astorga, contó con la participación de varias bandas procedentes de distintos puntos de Castilla y León. En esta edición participaron cinco formaciones musicales. Entre ellas se encontraban la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora la Inmaculada de Nava del Rey, la Agrupación Musical Virgen de la Vega de Salamanca y la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León. También la Agrupación Musical Cristo del Gran Poder de León y la Banda de Cornetas y Tambores de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad de Astorga.