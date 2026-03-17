Las bandas de Semana Santa llenan Astorga de tradición en otra edición de su certamen
El acto contó con la colaboración del ayuntamiento maragato
La ciudad de Astorga acogió este domingo el XXXI Certamen de Bandas de Semana Santa Ciudad de Astorga, un evento que reúne cada año a numerosas agrupaciones musicales vinculadas a las tradiciones de la Semana Santa. El acto, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Astorga, contó con la participación de varias bandas procedentes de distintos puntos de Castilla y León. En esta edición participaron cinco formaciones musicales. Entre ellas se encontraban la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora la Inmaculada de Nava del Rey, la Agrupación Musical Virgen de la Vega de Salamanca y la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León. También la Agrupación Musical Cristo del Gran Poder de León y la Banda de Cornetas y Tambores de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad de Astorga.