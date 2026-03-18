Los GAL reivindican los Leader y su impacto en el territorio rural de León

El Consejo Económico y Social (CES) ha organizado una jornada técnica en Valladolid con el objetivo de analizar y poner en valor el papel fundamental que desempeñan los Grupos de Acción Local (GAL) en la dinamización de los territorios. El encuentro ha servido como foro de debate para evaluar el impacto de las políticas de desarrollo rural en Castilla y León, subrayando la importancia de la colaboración entre las instituciones y los agentes que actúan directamente sobre el terreno.

Como conclusión general de la jornada, se ha destacado que los Grupos de Acción Local son herramientas indispensables para combatir la despoblación y fomentar el emprendimiento en el medio rural. La eficacia de su gestión radica en su capacidad para adaptar las ayudas a las necesidades reales de cada comarca, permitiendo que los fondos europeos se transformen en proyectos tangibles que generan riqueza y fijan población en los municipios más vulnerables de la comunidad.

Distribuir los fondos

Sobre esta cuestión, el presidente del Grupo de Acción Local (GAL) Cuatro Valles, José García, señaló que reivindican una mayor financiación para los grupos de acción local, especialmente «porque está incluido dentro de lo que es la Política Agraria Común (PAC)», según explicó. En este sentido, señaló que es «una herramienta muy útil para el desarrollo del mundo rural», a la vez que recordó que consideran que se debe mantener la metodología actual para que «sean los propios grupos quienes diseñen y quienes distribuyan» los fondos. García destacó que «ahí están las cifras de inversiones, ayudas a empresarios y puestos de trabajo creados», lo que significa que se abarca «todo lo que compone lo que es un desarrollo rural».

Para finalizar, García concretó la situación en su zona destacando que, después de 30 años, todos los programas se han desarrollado y se han generado «empresas, empleo y promoción turística», lo que supone inversiones constantes en la comarca. Concretamente, para el periodo 2023-2027 existe una partida de 2,1 millones de euros que, según matizó el presidente, «prácticamente lo tenemos comprometido», lo que supone que «de aquí a final de año se va a gastar» en su totalidad.

Por su parte, la presidenta del Grupo de Acción Local Montaña de Riaño, Carmen Hernández, destacó la gran importancia de la continuidad del programa Leader y de su financiación económica. Según explicó, «este programa ha generado mucho empleo en la comarca y se ayuda a muchas empresas de zonas rurales». Hernández recordó que todos los programas europeos están funcionando y creando empleo, subrayando que «en este nuevo programa hay muchas empresas que han accedido a ayudas que son empresas de nueva creación». En su opinión, «Europa debe seguir apostando por estos programas de cara a la generación de empleo y de asentamiento de población en el medio rural».