El Palacio de Gaudí se convierte en el epicentro de la radio regional con una emisión especial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El emblemático Palacio de Gaudí en Astorga ha sido el escenario elegido para una jornada radiofónica excepcional. El equipo del programa "esLaMañanaCyL", con Tamara Hernández al frente, ha desplazado su estudio móvil hasta este monumento imprescindible de la provincia de León para ofrecer una edición especial de esRadio Castilla y León centrada en la riqueza histórica y artística de la comarca de la Maragatería.

La emisión ha contado con una mesa de invitados de alto nivel que ha permitido abordar el presente y futuro del palacio desde diversos prismas. Víctor Murias, director del Palacio de Gaudí, actuó como anfitrión explicando la relevancia de esta obra del genio catalán fuera de Barcelona, mientras que el reconocido escultor Amancio González aportó la visión creativa y técnica sobre el arte que alberga el recinto. La representación institucional corrió a cargo de Tomás Valle, concejal de Cultura de Astorga, quien subrayó el compromiso de la ciudad con la promoción de su legado.

Durante el programa también participaron figuras clave de la comunicación y la sociedad local como José Luis Nieto y Juanfran, quienes junto a los colaboradores habituales de la cadena desgranaron la actualidad regional en un entorno privilegiado. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de la emisora por acercar la radio a los puntos neurálgicos de la comunidad, poniendo en valor el patrimonio arquitectónico y dando voz directa a los protagonistas de la vida cultural leonesa.

Los oyentes que no pudieron seguir la emisión en directo tienen ahora la oportunidad de recuperar el programa completo a través de los canales digitales de esRadio Castilla y León. El contenido multimedia distribuido por la cadena permite no solo escuchar las entrevistas y el debate, sino también disfrutar de la atmósfera única que solo un edificio proyectado por Antonio Gaudí puede ofrecer como estudio de radio improvisado.