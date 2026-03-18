Alumnos del Paula Montal plantan vida en San Esteban de Nogales tras los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un grupo de alumnos de 9 y 10 años del Colegio Paula Montal de Astorga participó esta semana en una jornada de reforestación en San Esteban de Nogales, una de las zonas afectadas por los incendios del pasado verano.

La actividad se desarrolló en las inmediaciones de un área recreativa, donde los escolares llevaron a cabo la plantación de distintas especies con el objetivo de contribuir a la recuperación del entorno natural. En concreto, los niños trasplantaron lavanda —cultivada previamente por ellos mismos en el centro educativo— y plantaron árboles como chopos, álamos y pinos en un espacio donde el fuego arrasó prácticamente toda la vegetación.

Esta iniciativa forma parte del proyecto educativo «Raíces entre cenizas, alas para despegar», en el que el alumnado ha trabajado durante varios meses desde el área de Matemáticas. El programa combina la metodología de Aprendizaje-Servicio, que busca vincular el aprendizaje con una acción útil para la comunidad, junto con el modelo propio del centro, ECO (explora, crea y ofrece).

Más allá del aprendizaje académico, la actividad ha tenido un importante componente emocional y social. La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de San Esteban de Nogales y a la implicación de diferentes empresas que han participado de forma altruista mediante la donación de material.