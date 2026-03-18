La Lonja de León registra una leve subida del precio de los cereales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La sesión de la Lonja de León celebrada este miércoles ha registrado leves subidas de precios en los cereales: el trigo destinado a pienso, cebada, triticale, centeno y maíz, repitiendo el precio en la avena, ante la incertidumbre en el mercado de cereales con el incremento importante de los precios del petróleo y de los fertilizantes debido al conflicto bélico en Irán.

El mercado agropecuario leonés ha explicado, a través de un comunicado, que los fabricantes están cubiertos hasta abril y las compras son muy limitadas esperando que finalice esta guerra y por otra parte el agricultor «no vende por si se alarga en el tiempo", aunque a día de hoy lo que parece claro es que con los actuales precios de los insumos el agricultor «mermará aún más su rentabilidad».

El mayor gasto de una explotación cerealista se realiza en estos momentos y la venta de trigo y cebada comienza a partir de julio y la del maíz a partir de noviembre, con la incertidumbre que acompaña la resolución del conflicto, máxime cuando la economía general a nivel mundial se puede enfrentar a una recesión, ha añadido la Lonja. Asimismo, se ha registrado una bajada de precios en el vacuno «con un consumo estancado y no ha sido más acusada debido a que la oferta sigue siendo limitada"; mientras que en el resto de cultivos y productos se han repetido cotizaciones.