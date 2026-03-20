El incendio de La Bañeza mejora aunque seguirá activo varios días

El incendio declarado en una nave industrial de residuos plásticos el pasado martes de madrugada en La Bañeza evoluciona de forma favorable tras varias horas de intenso trabajo, aunque las autoridades mantienen la situación 1 del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Plancal) y piden prudencia a la población debido a la persistencia del humo.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha señalado que la mejoría ha sido «sustancial», con un descenso notable tanto en la intensidad de las llamas como en la densidad del humo.

No obstante, ha advertido de que las labores de extinción se prolongarán aún durante varios días hasta lograr dar por finalizado el episodio con total seguridad. En la misma línea, el Ayuntamiento de La Bañeza ha confirmado que el incendio se encuentra actualmente controlado, aunque no extinguido, y mantiene un seguimiento constante de su evolución.

El alcalde, Javier Carrera de Blas, ha apelado a la prudencia pese a la evolución positiva y ha destacado la rápida y eficaz coordinación de los servicios de emergencia. El operativo desplegado continúa trabajando sobre el terreno con un amplio dispositivo humano y técnico. En él participan efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León, medios de la Junta de Castilla y León, recursos municipales, Policía Local y Guardia Civil, además de maquinaria pesada contratada para reforzar las tareas de control.

Uno de los principales focos de preocupación sigue siendo el humo. Según ha explicado Eduardo Diego, las condiciones meteorológicas, marcadas por altas presiones, están desplazando la nube hacia la zona de Jamuz, reduciendo su impacto directo sobre el núcleo urbano de La Bañeza, pero obligando a mantener las precauciones. En este sentido, se recomienda especialmente a personas mayores, menores y ciudadanos con problemas respiratorios el uso de mascarillas y limitar la exposición al exterior.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Elena Bailez, se ha subrayado la implicación de los servicios municipales, que continúan colaborando en labores de apoyo, limpieza y control de la zona afectada.

Las autoridades confían en que, si se mantiene la evolución favorable, el incendio pueda darse por extinguido en los próximos días. Mientras tanto, insisten en la necesidad de mantener la vigilancia y seguir las recomendaciones de seguridad para evitar riesgos derivados de un suceso que, aunque bajo control, sigue activo.