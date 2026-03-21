La Feria del Stock llena La Bañeza de vida y compras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plaza Mayor de La Bañeza ha acogido este sábado la inauguración de la Feria del Stock, que ha arrancado con gran ambiente gracias al buen tiempo, animando a vecinos y visitantes a salir a la calle y aprovechar las compras.

El evento cuenta con la participación de 26 comerciantes que ofrecen una amplia variedad de productos a precios muy rebajados, convirtiendo la cita en una oportunidad atractiva para adquirir artículos de calidad a un coste más asequible.

La apertura oficial ha corrido a cargo del alcalde, Javier Carreras, acompañado por la concejala de Comercio, Elena Báilez. Durante su intervención, el regidor destacó que esta feria «es una oportunidad para que los comerciantes puedan exponer sus productos y ofrecerlos a precios especiales, al mismo tiempo que brinda a los ciudadanos la posibilidad de acceder a artículos de calidad a precios más asequibles».

Además, subrayó que la iniciativa «convierte la Plaza Mayor en un espacio abierto, dinámico y lleno de vida, siendo un punto de encuentro para toda la comarca sur de León y norte de Zamora». También puso en valor la creciente participación de expositores, en comparación con ediciones anterioresm y animó a la ciudadanía a acercarse a disfrutar de la feria.

De diversos puntos

Entre los puestos participantes hay representación no solo local, sino también de otros puntos como Tordesillas, Lugo o diferentes localidades de Asturias, así como de la provincia de León, con presencia destacada de municipios como Santa María del Páramo, Valencia de Don Juan o Astorga.

La feria continuará este domingo 22 de marzo en horario de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Como aliciente adicional, durante los dis días de la feria se celebra a las 20.30 horas un sorteo de lotes de productos elaborados con artículos donados por los propios establecimientos participantes, poniendo el broche final a una cita comercial que vuelve a consolidarse como referente en la zona.