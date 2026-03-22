La subasta de caza de Boca de Huergano y Portilla de la Reina se fue a los 146.250 €

Publicado por José María Campos Boca Creado: Actualizado:

La feria Reinatur llegó a la edición XXII con la presencia de mucho público que pudo adquirir una amplia variedad de productos agroalimentarios de las empresas locales de la montaña de Riaño. El alcalde de Boca de Huergano Oscar Fernández estuvo acompañado por el jefe de agricultura de León Fidentino Reyero, mandos de la Guardia Civil y alcaldes y concejales de la montaña.

El acto más desatacado de esta primera jornada ha sido la celebración de la subasta de caza que afecta a los cuarteles de Portilla de la Reina y Boca de Huergano con la subasta de 90 piezas y 16 cacerías de jabalíes y caza menor. En total se recaudaron 146250 euros un precio más alto que la pasada edición en la que se llegó a los 144.100 euros. Aunque es una pequeña subida se destacó que todo suma tras los graves incendios sufridos en todos el municipio de Boca de Huergano.

El único macho montés A2 se fue a los 4200 euros, los cuatro machos B llegaron a 10.400 euros siendo el más caro de 2700 euros. Los cinco machos C1 se fueron a los 7.400 euros siendo el más caro el de 1450 euros mientras que las cinco hembras montés se fueron a los 3400 euros.

Los dos ciervos de tipo A recaudaron 6400 euros y los 22 de Tipo B llegaron a 23500 euros. En cuanto a Rebecos el único de tipo A llegó a los 4300 euros mientras que los 18 rebecos de tipo B alcanzaron los 33550 euros siendo el más caro el de 2150 euros. Por su parte las 33 hembras de rebeco llegaron a los 31850 euros. Una de las expectaciones en la montaña son las monterías de jabalí, las 13 que se presentaron recaudaron 19450 euros siendo la más cara de 2450. La subasta se cerró con 3 cacerías menores que llegaron a los 1850 euros.

Uno de los stands que más llamó la atención fue en el que se presentaron las dos prueba de carrera de montaña la Reina Trail de Besande que se celebrará el 5 de julio y la nueva iniciativa Corona Negra que se disputará el 30 de mayo. Con estas pruebas se pretende revitalizar la comarca tras los graves incendios de verano pasado. Destacar la presencia de un stand del Greim de la Guardia Civil donde se muestra el material y las actividades que cada año realizan en rescates y salvamento. Algunos de los puestos estuvieron dedicados además de la caza al la pesca y al turismo activo.

La feria Reinatur también ofreció una oportunidad al numeroso público asistente de poder adquirir muchos productos agroalimentarios y acercarse a la tradición de la caza que es unos de los recursos con los que cuentan los ayuntamientos y las juntas vecinales para poder hacer actuaciones y obras. Además, se pusieron en marcha actividades para los más pequeños, actividades que continuarán hoy.