San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos reciben a más de 5.000 visitantes este fin de semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, han recibido a un total de 5.081 esquiadores y esquiadoras durante un fin de semana en el que han podido disfrutar de más de 17,56 kilómetros de pistas para la práctica del deporte blanco.

Unas jornadas que han estado marcadas por las condiciones climatológicas primaverales, que se han materializado también en la calidad de la nieve tanto en San Isidro como en Valle Laciana-Leitariegos.

En la primera de ellas, se han ofertado un total de 14 kilómetros alpinos, con 14 pistas funcionando durante todo el fin de semana, de las que cuatro eran verdes, cuatro azules, cuatro rojas y dos negras en los tres sectores abiertos: Cebolledo, Riopinos y Requejines. A ello se une que se han ofrecido ocho remontes (cuatro telesillas, un telesquí y tres cintas transportadoras) para poder disfrutar de espesores de entre 20 y 50 centímetros.

El día de mayor afluencia ha sido el sábado, con 2.229 personas, y el origen durante este fin de semana es el habitual en San Isidro: provincia de León, resto de la comunidad, Asturias, Galicia y Portugal.

Además, en estos últimos días han continuado las campañas de nieve de la Diputación de León, con la asistencia de 1.144 escolares, a los que se han añadido 14 residentes del centro Nuestra Señora del Valle, también gestionado por la institución provincial.

Por otra parte, en Valle Laciana – Leitariegos se han registrado un total de 687 usuarios y usuarias durante el fin de semana, que han podido disfrutar de diez pistas alpinas: dos verdes, cinco azules, una roja, un circuito infantil y el snowpark. Han sido 3,56 los kilómetros de nieve primaveral con espesores de entre 10 y 80 centímetros, además de seis remontes: dos telesillas, tres telesquís y una cinta transportadora.

También en el caso de la estación lacianega, ha sido el sábado el día de mayor afluencia, con 390 visitantes, que se añaden a los escolares registrados durante la semana gracias a la campaña de la Diputación de León, que ha permitido que haya 1.843 niños y niñas del colegio Ribas del Sil.

Un dato a tener en cuenta es que no solo los amantes del deporte blanco se han acercado a estas instalaciones, puesto que casi un 10% de los visitantes han hecho uso de los remontes para acceder, como peatones, a la cafetería de la zona media de la estación.

Desde la Diputación de León se recuerda la importancia de consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones y las previsiones meteorológicas a través de la página web oficial www.nieveleon.com antes de planificar la visita a cualquiera de los complejos invernales de la provincia.