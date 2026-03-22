Sahagún revive la tradición con su subasta de pasos

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

Sahagún volvió a volcarse este domingo con una de sus tradiciones más arraigadas en la antesala de la Semana Santa, en una jornada que coincidió además con la celebración del popular Domingo Tortillero.

La parroquia de San Lorenzo acogió la tradicional subasta de pasos, un rito cargado de simbolismo que reunió a numerosos vecinos. La puja, que se prolongó durante más de una hora entre constantes ofertas, alcanzó un montante total de 1.931 euros. El momento más destacado llegó con la adjudicación del paso de La Soledad, que alcanzó los 650 euros, convirtiéndose en el más cotizado de esta edición y reafirmando su protagonismo dentro de la tradición local.

El acto estuvo acompañado por los cánticos tradicionales, desde el inicio con el «Hay algún hermano de voto que dé limosna por su santa lleva» hasta el cierre con el conocido «Que buena a las tres y que buen provecho le haga», momento en el que se formalizó el compromiso de los pujadores para portar los pasos en la próxima procesión del Viernes Santo.

Los legionarios cantando al CristoAcacio

Tras la subasta, la actividad se trasladó a la Plaza Mayor, donde tuvo lugar el XIX Certamen Nacional de Música Procesional, con la participación de formaciones llegadas desde Astorga, Madrid, Talavera de la Reina y Valladolid, además de la representación de la Legión.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando los legionarios portaron a hombros al Cristo mientras entonaban el himno del Cristo de la Buena Muerte, seguido de un respetuoso minuto de silencio en memoria de los cofrades fallecidos en el último año.

Finalizado el encuentro en la plaza, las distintas bandas desfilaron por las calles hasta el auditorio municipal, donde ofrecieron un concierto con un variado repertorio que fue ampliamente aplaudido por el público.

Banda procedente de Astorga.Acacio

La jornada puso de manifiesto, un año más, la implicación de vecinos, cofradías e instituciones en la conservación de unas tradiciones que forman parte esencial de la identidad de Sahagún y que sirven como antesala a su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional.