Cada papeleta del Gordo de Villamanín se cobrará finalmente a 59.396 € desde este martes

La Comisión de Fiestas de Villamanín inicia esta semana la fase definitiva para el cobro del premio del Gordo de la Lotería de Navidad, poniendo fin a un largo proceso que se ha prolongado durante más de cuatro meses y que ha estado marcado por la necesidad de ordenar, verificar y garantizar la legalidad de todas las participaciones tras detectarse un desfase de 50 de las 450 vendidas, que no fueron consignadas por un error de la organización.

El procedimiento entra ahora en su recta final después de que el pasado 22 de marzo, a las 24.00 horas, se cerrara el plazo de registro habilitado para los premiados, sin que se haya tenido constancia de denuncias o reclamaciones judiciales que pudieran haber paralizado el proceso. Este hecho ha permitido desbloquear definitivamente el pago de los premios, uno de los momentos más esperados por los vecinos.

Tras el cierre del sistema, la comisión ha realizado el recuento definitivo de papeletas, confirmando que se vendieron un total de 450 participaciones, de las cuales 447 han sido correctamente registradas dentro del plazo establecido. De estas, 441 han aceptado el convenio propuesto por la organización, mientras que seis no lo han hecho, quedando fuera de las condiciones pactadas. Además, tres papeletas no fueron registradas, por lo que han quedado excluidas del proceso conforme a las normas previamente comunicadas.

Este ajuste ha tenido un efecto directo en la cuantía final del premio. El importe correspondiente a las tres papeletas no registradas se redistribuirá entre el resto de participantes, lo que supone un incremento aproximado de 396 euros por participación. De esta manera, cada papeleta alcanzará finalmente los 59.396 euros, una cifra superior a la estimada inicialmente, en 59.000 libres ya de impuestos.

Cabe recordar que la Comisión de Fiestas disponía de 81 décimos agraciados, con un valor neto de 328.000 euros cada uno tras la correspondiente retención fiscal, lo que suma un total de 26.568.000 euros. Cada papeleta vendida representa una quinta parte de décimo, con un valor inicial de 65.600 euros, que posteriormente se ha ajustado en función de las condiciones del proceso y las minoraciones aplicadas hasta llegar al importe definitivo.

Para garantizar la máxima transparencia y seguridad jurídica, durante la jornada de hoy se levantará acta notarial del contenido íntegro del registro web de premiados. Este paso permitirá dejar constancia oficial del listado definitivo de participantes, asegurando así la validez del proceso y la protección de todos los implicados.

El cobro del premio se realizará en una oficina de Abanca, donde la Comisión de Fiestas ingreso el pasado mes de enro los 25,5 millones del premio. Es allí donde los premiados deberán acudir con su papeleta original registrada y su documento de identidad para cobrar su premmio. El despacho de abogados Gómez Gallardo será el encargado de organizar las citas, contactando previamente con cada uno de los beneficiarios para fijar día y hora, con el objetivo de que el proceso se desarrolle de forma ordenada y ágil.

Desde la organización se ha hecho especial hincapié en la seguridad, advirtiendo a los premiados de que no deben facilitar datos personales o bancarios por teléfono, incluso si reciben llamadas en nombre del despacho, ya que este ya dispone de toda la información necesaria.

Una vez finalizado el proceso de pago, la Comisión de Fiestas se ha comprometido a publicar de forma detallada el balance completo de ingresos y gastos, en línea con el compromiso de transparencia adquirido desde el inicio. En caso de existir un saldo positivo, este se repartirá entre los participantes, mientras que cualquier posible déficit será asumido por los propios miembros de la comisión, incluyendo los costes derivados de posibles reclamaciones.

Agradecimiento

Más allá de los aspectos económicos y administrativos, la comisión ha querido destacar el carácter humano que ha acompañado todo este proceso. Durante estos meses, marcados por la incertidumbre inicial tras detectarse que se habían vendido más participaciones que décimos disponibles, la colaboración, la paciencia y el apoyo mutuo entre vecinos han sido claves para alcanzar una solución.

Asimismo, se ha agradecido la colaboración de distintas entidades que han contribuido al buen desarrollo del proceso, como la Universidad de León por su asesoramiento jurídico y fiscal, la empresa encargada de desarrollar la plataforma digital de registro, y la propia entidad bancaria por facilitar un sistema de pago seguro.

Del premio soñado al conflicto y la solución

De la alegría más grande, la celebración y el champán, a la decepción más absoluta. Así transcurrieron los sentimientos de los agraciados por el premio del Gordo de Navidad en Villamanín el pasado 22 de diciembre.El número 79432, vendido por una joven e ilusionada Comisión de Fiestas, había hecho rico a más de medio pueblo, todos los que compraron alguna de sus 450 participaciones. Sin embargo, la euforia pronto dio paso a los rumores, que acabarían convirtiéndose en un inesperado jarro de agua fría cuando se supo que 50 de esas papeletas no estaban respaldadas por décimos. El origen del problema fue un fallo humano en la gestión de los talonarios, ya que se vendieron más participaciones de las realmente adquiridas, lo que generó un descubierto cercano a los cuatro millones de euros. La noticia saltó rápidamente a los medios de comunicación de todo el país, situando a Villamanín en el foco informativo. La situación generó desconfianza en parte de los vecinos y dividió a la localidad, aunque la Comisión de Fiestas dio la cara desde el primer momento. Finalmente, tras cuatro meses de intenso trabajo y un complejo proceso tanto legal como organizativo, el cobro del premio se ha hecho realidad, cerrando un episodio que puso a prueba a todo un pueblo.

Ver comentarios