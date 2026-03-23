La Diputación de León aclara que el gasto autorizado en 2025 supera en 164 M su presupuesto inicial

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El diputado de Hacienda de la Diputación de León, Santiago Dorado, aclaró hoy que el gasto autorizado del presupuesto total del pasado ejercicio asciende a 392,9 millones, lo que supera en 164 millones la cuenta inicial del ejercicio pasado.

Así lo señaló después de que el Grupo del Partido Popular criticara hoy que la liquidación del presupuesto de la institución provincial de 2025 se cerró con 213,9 millones de euros “en la caja como remanente y no en los pueblos”. Unas declaraciones que, para el diputado “lo único que intentan es confundir a la sociedad leonesa con cifras tergiversadas”.

Santiago Dorado detalló que, una vez que se incorporaron los remanentes de Tesorería, el presupuesto total de la Diputación de León en 2025 ascendió a 461,5 millones, por lo que, al haberse autorizado el gasto por valor de 392,9 millones, “es un 85 por ciento del presupuesto final”, una cifra “récord en las cuentas de la Diputación”, después de que el presupuesto inicial fuera de 228,9 millones.

Dorado aclaró también que el gasto no comprometido hasta el momento asciende a 87,9 millones de euros y “no 213,9 millones como asegura el Partido Popular”. Según especificó, “los 126.044.000 euros de diferencia son cuantías que se comprometieron en 2025 y en ejercicios anteriores y que no han sido totalmente ejecutadas durante el pasado ejercicio, pero que continúan su tramitación administrativa y ejecutora”.

El diputado de Hacienda aprovechó la ocasión para explicarle al PP que “el remanente de tesorería incluye derechos y obligaciones contraídas durante el año en curso y anteriores y que se tiene que trasladar al presente”, por lo que “evidencia que ha existido un alto porcentaje de actividad presupuestaria”.

“El remanente, que asciende en global efectivamente a 213,9 millones, incluye por tanto los derechos y obligaciones reconocidas de 2025 y de los anteriores, por lo que son partidas que se dotaron e iniciaron en un momento determinado y cuyas partidas deben seguir disponibles en 2026 ya que, obviamente, se siguen tramitando hasta que se concluya la última fase del gasto”, insistió, al tiempo que añadió que “la actividad económica de la Diputación no finaliza cada 31 de diciembre, sino que es continua, por lo que se traslada de un año a otro para garantizar el pago de las obligaciones contraídas”.

En cuanto a las inversiones consignadas en el año 2025, Dorado detalló que hay un gasto autorizado por valor de 56,6 millones de los 80,3 millones totales, por lo que el porcentaje de actuación es del 70,5 por ciento.