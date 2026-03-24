“¡Lo hemos conseguido!”: la emoción de Inmaculada al cobrar el Gordo de Villamanín tras el lío de las papeletas

Los agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad de Villamanín acuden a cobrar el premio.Carlos S. Campillo

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“¡Lo hemos conseguido! Hemos arreglado el lío de la lotería y se nos recordará con el pueblo que lo logró”, celebró entre lágrimas Inmaculada, una de las primeras personas en cobrar hoy el premio con quita de las papeletas premiadas con el Gordo de la Lotería de Navidad vendidas por la comisión de fiestas de Villamanín, en la provincia de León, después de reconocerse la venta de más papeletas de las correspondientes a los décimos afortunados.

Con el sentimiento de que le ha tocado la lotería “tres veces”, Inmaculada explicó que le tocó “el 22 de diciembre, ayer cuando la llamaron para citarla y hoy, minutos antes de entrar a la entidad bancaria”, cuando aseguró que ella siempre abogó por el cobro con quita. “Yo siempre he abogado porque porque todos ganamos premio, porque tú imagínate que te dicen que tu papeleta no está no está respaldada y que todos cobran menos tú”, añadió.

En cuanto a en qué gastará el premio de sus dos papeletas, la mujer reconoció que “ha tenido tres meses para pensarlo y reflexionarlo” y contó la historia de Agustín, otro premiado que no pudo registrar su papeleta cuando le citaron porque tenía que ir al médico y fue al siguiente. “Agustín dijo que el día que tenía la cita médica le habían dicho que se había curado del cáncer y que para él esa era la lotería, mientras que esto es un regalo. Yo me quedo con eso”, relató.

“Lo que ocurrió fue un error, que hay que perdonarl a los chavales y hay que defenderles porque han hecho todo lo posible para que esto salga adelante”, comentó el también premiado Javier, para quien las cosas “se están haciendo muy bien”, por lo que “si hubiera que perder más dinero para la quita, lo haría sin ningún problema”.

59.000 euros

El primero en llegar este martes a las oficinas centrales de Abanca en León, minutos después de las 8 de la mañana, fue el abogado de la comisión de fiestas de Villamanín, ahora constituida como asociación, Antonio Gómez Gallardo, quien se mostró “muy contento” porque “ya está empezando a dar el sol al salir del túnel”, así como “confiado en que todo salga bien”.

El letrado explicó que el proceso de registro de papeletas finalizó ayer con 447 registradas de las 450 existentes. “Yo pensaba que la gente iba a echar más a la lavadora”, bromeó, al tiempo que puntualizó en que el dinero correspondiente a esas tres papeletas no registradas, unos 396 euros por cada una, se repartirá entre todos los premiados, que recibirán 59.396 euros netos por cada papeleta.

También podrán cobrar su premio aquellas personas que a la hora de registrar sus papeletas mostraron su oposición al acuerdo de la quita. De acuerdo con lo expuesto por Gómez Gallardo, “la idea es que se les intente pagar también, sin privilegios, pero sin perjuicios”. Así, se pondrá a su disposición el mismo dinero que a los demás y sin compromiso, es decir, “se les pagará y, si luego quieren litigar, pueden hacerlo”, pero eso “ya no paralizará el cobro”.

El proceso de pago con quita de las papeletas vendidas por la comisión de fiestas de Villamanín y premiadas con el Gordo de la Lotería de Navidad comenzó hoy con el pago a unas 35 o 40 personas, por lo que se prevé que se extienda durante los próximos diez días, ya que son más de 300 las personas propietarias de papeletas premiadas, ya que, además, “hay muchísima gente que las comparte”, de forma que, “si la comparten cuatro personas, son cuatro personas a pagar, cuatro cheques y cuatro gestiones”.

El otro lado del puerto

Desde el otro lado del puerto de Pajares, concretamente desde Pola de Lena (Asturias), llegó a primera hora de la mañana Ángel Luis, quien trasladó su “alegría” después de que “todo se esté solucionando por la mejor vía posible” a pesar de “la espera tan larga sufrida”.

“Cada uno que decida su pensamiento y su forma”, comentó sobre las personas que rechazaron el acuerdo, convencido de que “si tengo un dedo mal de la mano, si no lo corto voy a perder el brazo y el cuerpo, así que prefiero cortar el dedo y solucionar el problema lo mejor posible”.

Una vez salido del banco, Ángel Luis tenía claro que el destino de su dinero era “guardarlo” y recordó aquel 22 de diciembre del pasado año cuando “como cada año” estaba frente a la televisión viendo el sorteo de la Lotería de Navidad. “Cuando salió el número dije, la hostia, ese número me suena’, a´si que fui a mirar la lista de los décimos y me encontré las dos papeletas de Villamanín”, relató a la Agencia Ical, consciente de que “es muy difícil que te toque la lotería”.

También es asturiano Manuel, otro de los primeros afortunados en cobrar su premio, que es de Oviedo y compró la papeleta en la farmacia de Villamanín. “Yo gasté cinco euros en comprar la papeleta y hoy he recibido alguno más”, bromeó, al tiempo que afirmó tener “bien pensado” en qué invertir su premio.