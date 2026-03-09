Sin denuncias por el Gordo de Navidad: el registro de participaciones de lotería en Villamanín supera ya el 85 por ciento

La Comisión de Fiestas de Villamanín se reunió en la plaza del pueblo para celebrar el Gordo. antes de que estallara la polémica por las participaciones sin consignarDL

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León), que vendió más participaciones que las respaldadas por décimos en el premio 'Gordo' de la Lotería de Navidad, ha informado este lunes de que el registro obligatorio para poder cobrar el premio supera ya el 85 por ciento, de momento sin denuncias.

"En este momento ya se ha superado el 85 por ciento de participaciones registradas, lo que demuestra una vez más la colaboración y la responsabilidad de los vecinos", ha explicado este lunes la Comisión de Fiestas a través de un comunicado.

La Comisión llevaba en sus participaciones el 79.432, número agraciado el 22 de diciembre con el primer premio de la Lotería de Navidad, pero vendió cincuenta papeletas que no tenían consignación de décimos premiados.

A finales de diciembre los agraciados llegaron a un frágil acuerdo para que todos pudieran cobrar el premio: suponía una quita del diez por ciento del premio de cada participación para poder hacer el reparto.

Según lo establecido entonces, cuando todos los agraciados hayan podido cobrar el premio con esta rebaja -a partir del 22 de marzo como fecha límite- la comisión de fiestas, formada por once personas, pondrá a disposición del resto de ganadores el décimo que jugaba la propia comisión, así como sus premios personales.

Registro en web

Para poder cobrar las participaciones premiadas es obligatorio registrarlas en una web en la que los agraciados deben firmar si aceptan el correspondiente acuerdo.

Sólo en caso de que todos los ciudadanos acepten ese acuerdo en la web se podrá repartir el premio con la correspondiente quita.

El registro finaliza el próximo 22 de marzo "y el que no esté registrado en al web no podrá reclamar posteriormente el premio", ha recordado la Comisión.

En cuanto al plazo para registro con ayuda presencial finaliza el 16 de marzo.

"Seguimos trabajando para que el cierre del registro y la organización de los pagos se pueda realizar con la máxima seguridad y transparencia", han señalado.

Por último, han agradecido "la colaboración y el comportamiento cívico que está mostrando todo el pueblo durante el proceso" y han recordado que "nadie debe enviar fotografías de las participaciones premiadas".

A este respecto han explicado que, cuando concluya el proceso y llegue el momento de organizar el cobro, la Comisión lo comunicará oficialmente por los canales habituales.