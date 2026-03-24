UGT Fica urge a Garnica a reforzar su compromiso con el empleo en el medio rural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Laa secretaria general de la federación en Castilla y León, Sandra Vega, acompañada por el secretario provincial, René Rodríguez, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con la dirección del Grupo Garnica. El encuentro, celebrado en la planta de Valencia de Don Juan, ha servido para poner sobre la mesa la necesidad de blindar la estabilidad de la plantilla y potenciar el arraigo en el mundo rural. Durante la visita, la dirección de la maderera ha trasladado a los representantes sindicales el cumplimiento de los objetivos marcados en su actual «hoja de ruta», orientada a garantizar la seguridad operativa. Sin embargo, René Rodríguez ha advertido que el sindicato se mantendrá «vigilante» para asegurar que el empleo no solo se preserve, sino que se incremente mediante la apertura de nuevas líneas de trabajo. Por su parte, Sandra Vega ha destacado el valor estratégico de que una compañía con proyección internacional como Garnica apueste por el entorno rural. Para Vega, este proyecto es un «modelo» para asentar población, aunque ha recordado que este éxito debe ir ligado necesariamente a una mejora continua de la seguridad laboral y el bienestar de los trabajadores.

UGT en Garnica ha aprovechado la jornada para resolver dudas técnicas con los trabajadores.