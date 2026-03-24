Hugo Valcarce, nuevo inspector jefe en la Comisaría de Astorga

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El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, recibió este lubes al nuevo inspector jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Astorga, Hugo Valcarce Alba, quien se incorpora a este puesto en comisión de servicio hasta la publicación de la orden definitiva de adjudicación de la plaza.

Durante el encuentro, en el que también estuvo presente el comisario principal jefe provincial de León, Miguel Ángel del Diego, el subdelegado dio la bienvenida al nuevo responsable policial y le trasladó sus mejores deseos para esta nueva etapa profesional, destacando la importancia de su labor al frente de la comisaría de Astorga.

Hugo Valcarce Alba, natural de Madrid aunque criado en León, cuenta con una amplia trayectoria en la Policía Nacional, con más de 23 años de servicio en distintos destinos y responsabilidades. En cuanto a su formación académica, es diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Física, graduado en Geografía e Historia y licenciado en Ciencias Policiales.

Además, ha realizado diversos estudios de posgrado en la Universidad de León y en la UNED, y cuenta con más de un centenar de cursos de formación dentro de la Policía Nacional, la mayoría de carácter operativo. A lo largo de su carrera ha recibido cinco medallas policiales, 255 felicitaciones públicas y cinco distintivos policiales, en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Ha desempeñado funciones en distintas unidades de Policía Judicial en ciudades como Vigo, Murcia, San Andrés del Rabanedo y Avilés, donde ha ejercido como investigador, jefe de grupo y jefe de brigada durante ocho años. Anteriormente, desarrolló durante doce años labores como responsable de seguimientos electrónicos y marítimos, en España y en el extranjero, en la Jefatura Central de Sistemas Especiales en Madrid.