Astorga avanza en la reparación de la Casa Panero
El Ayuntamiento repara la carpintería
El Ayuntamiento de Astorga continúa dando pasos en la conservación del patrimonio local con la ejecución de trabajos de reparación y puesta en valor de las carpinterías exteriores de madera de la Casa Panero, uno de los inmuebles más representativos de la ciudad.
Las actuaciones se han llevado a cabo como respuesta al notable deterioro que presentaban estos elementos, fruto del paso del tiempo y de su exposición continuada a las inclemencias meteorológicas. El estado general evidenciaba importantes patologías, como el desgaste de los tratamientos protectores —barnices y pinturas—, que habían dejado la madera expuesta, así como la aparición de grietas, fendas y pequeñas deformaciones en marcos, hojas y tapajuntas.
El contrato ha sido adjudicado por un importe de 15.793,41 euros más IVA, financiado con cargo a la herencia que en su día recibió el Ayuntamiento con el objetivo de destinarla a la conservación de la propia Casa Panero.