Astorga avanza en la reparación de la Casa Panero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga continúa dando pasos en la conservación del patrimonio local con la ejecución de trabajos de reparación y puesta en valor de las carpinterías exteriores de madera de la Casa Panero, uno de los inmuebles más representativos de la ciudad.

Las actuaciones se han llevado a cabo como respuesta al notable deterioro que presentaban estos elementos, fruto del paso del tiempo y de su exposición continuada a las inclemencias meteorológicas. El estado general evidenciaba importantes patologías, como el desgaste de los tratamientos protectores —barnices y pinturas—, que habían dejado la madera expuesta, así como la aparición de grietas, fendas y pequeñas deformaciones en marcos, hojas y tapajuntas.

El contrato ha sido adjudicado por un importe de 15.793,41 euros más IVA, financiado con cargo a la herencia que en su día recibió el Ayuntamiento con el objetivo de destinarla a la conservación de la propia Casa Panero.