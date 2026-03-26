La Diputación de León dotará de desfibriladores a 53 municipios de menos de 2.000 habitantes

El vicepresidente segundo de la Diputación de León y responsable del área de Cooperación y SAM, Valentín Martínez, ha presentado este jueves el programa de desfibriladores externos semiautomáticos en Riego de la Vega.DIPUTACIÓN DE LEÓN / EUROPA PRESS

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La Diputación de León entregará desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) a un total de 53 ayuntamientos de la provincia. Esta actuación es posible gracias a una subvención directa de 112.000 euros concedida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Se trata de una ayuda en especie y la institución provincial se encarga de la adquisición de los dispositivos para su posterior dotación a los beneficiarios.

El vicepresidente segundo y responsable del área de Cooperación y Servicio de Asistencia a Municipios, Valentín Martínez, participó este jueves en la presentación pública del programa en la Casa de la Cultura de Riego de la Vega, acompañado por su alcalde, David Fuertes, el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.

El dirigente leonesista manifestó que el objetivo prioritario de la institución provincial es que a través de esta medida el medio rural leonés sea “un entorno seguro y de salud”. “Con la instalación de estos 53 desfibriladores, acortamos distancias críticas en la respuesta ante una emergencia cardíaca, proporcionando a nuestros pequeños municipios herramientas que salvan vidas", incidió.

Por su parte, el alcalde de Riego agradeció esta ayuda institucional que se suma a otro desfibrilador ya instalado en las piscinas municipales de la localidad y que contribuirá a hacer de este ayuntamiento un lugar “más seguro” para sus habitantes.