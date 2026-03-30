La Guardia Civil de La Bañeza detiene a una mujer como presunta autora de una estafa por Internet.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La víctima, vecina de la comarca, denunció ante la Guardia Civil de La Bañeza que, tras contactar a través de Internet con una supuesta empresa de Inversión, esta le ofrecía grandes rentabilidades económicas a cambio de pequeñas inversiones. Las supuestas ganancias nunca llegaron a producirse, si bien, se percató que había sido víctima de una estafa por un montante superior a 5.000 euros y un intento para la contratación de un préstamo por un importe de 33.000 euros.

Componentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de La Bañeza, procedieron a la detención de una mujer en relación a los hechos denunciados el pasado 10 de diciembre en la citada Unidad, por una persona que al navegar por Internet y encontrarse con una anuncio de una supuesta plataforma de inversión con grandes rentabilidades, en la que inicialmente había que invertir únicamente 250 euros, se interesó por aquel y tras mantener conversaciones telefónicas con su supuesto “Gestor de Clientes” que le asignaron, mediante engaño y con la excusa de buscar una mayor rentabilidad económica, le fue “asesorando” con la inversión, prometiéndole que obtendría grandes beneficios, siendo realmente víctima de una estafa por valor de 5.150 euros.

Como resultado de las investigaciones, se determinó el “modus operandi” de la estafa, comprobando que a través de un enlace remitido a la víctima, en realidad lo que instalaba en su terminal informático era una aplicación que operaba en remoto desde otro dispositivo, así, de este modo, pudieron acceder a sus datos bancarios, claves y cuenta, realizándole una trasferencia no consentida por valor 4.900 euros y un intento de formalización de un préstamo por valor de 33.000 euros que pudo ser paralizado en el marco de la investigación.

Los Guardias Civiles actuantes procedieron a la detención de la supuesta autora y beneficiaria de la estafa, en la localidad lucense de Taboada.

De las actuaciones practicas se dio cuenta al Juzgado de Guardia de Chantada- Lugo, así como a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Guardia de La Bañeza, por ser este competente en su jurisdicción territorial por los hechos denunciados.