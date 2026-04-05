Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio en Busdongo de Arbás

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Diferentes medios aéreos y terrestres de la Junta de Castilla y León trabajan en estos momentos en la extinción de un incendio forestal registrado en la localidad leonesa de Busdongo de Arbás, perteneciente al término municipal de Villamanín, en plena Reserva de la Biosfera Alto Bernesga.

El fuego se inició minutos antes de las 17 horas de este domingo por causas todavía desconocidas y en el lugar se encuentran un medio aéreo, dos brigadas helitransportada, un agente medioambiental, una autobomba y una cuadrilla terrestre.