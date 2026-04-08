Luz verde ambiental a una planta de biogás en el municipio de La Antigua

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable para el proyecto de una planta de gestión de residuos orgánicos y producción de gas renovable —biometano— en el municipio leonés de La Antigua, en la comarca del Páramo. Así, la Junta de Castilla y León avala ambientalmente esta iniciativa promovida por la empresa Aratel Energía Renovable, S.L. tras un procedimiento de evaluación ordinaria que ha incluido un periodo de información pública y numerosas alegaciones.

La resolución, firmada el pasado 30 de marzo por la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), permite el desarrollo del proyecto desde el punto de vista ambiental, aunque lo supedita al cumplimiento de un amplio paquete de condiciones protectoras, correctoras y de vigilancia durante todas las fases de la instalación.

El proyecto contempla la construcción de una planta industrial para la valorización de hasta 60.000 toneladas anuales de residuos orgánicos —incluidos subproductos animales no destinados a consumo humano (Sandach)— mediante digestión anaerobia, con el objetivo de producir biometano que será inyectado en la red gasista.

La instalación se ubicará en varias parcelas del polígono 129 del término municipal de La Antigua, en una superficie total de más de 5 hectáreas.

Según la documentación ambiental, la planta generará más de 4,15 millones de metros cúbicos normales de biometano al año, además de biogás destinado en parte al autoconsumo térmico del propio proceso industrial.

El proyecto incluye, además, un gasoducto enterrado de conexión con la red de transporte Zamora-Benavente-León y una línea eléctrica subterránea de media tensión de 343 metros.

Durante el periodo de información pública, abierto en abril de 2025, se presentaron alegaciones por parte de varias juntas vecinales de la zona —entre ellas Grajal de Ribera, Ribera de la Polvorosa o La Antigua-, el propio Ayuntamiento, la organización Ecologistas en Acción de León, empresas y particulares.