Controlado el incendio de Busdongo que ya suma 170 hectáreas

El incendio forestal declarado el pasado domingo 5 de abril en Busdongo de Arbas, y que según las primeras investigaciones ha sido intencionado, se encuentra actualmente controlado, aunque continúan las labores de extinción con un importante despliegue de medios. Este fuego ha sido, hasta la fecha, el que más recursos ha requerido en lo que va de 2026 en Castilla y León.

Según las primeras estimaciones, las llamas han afectado a alrededor de 170 hectáreas, todas ellas de matorral. El incendio ha tenido especial impacto en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga y se ha desarrollado en una zona próxima al Principado de Asturias, lo que ha elevado la complejidad del operativo.

En estos momentos, 21 medios siguen trabajando sobre el terreno, entre ellos tres hidroaviones y tres autobombas, además de brigadas terrestres y equipos especializados en extinción. El dispositivo continúa activo para evitar posibles rebrotes y asegurar la total estabilización del perímetro.

Desde la Junta de Castilla y León han subrayado la gravedad de que el incendio haya sido provocado, recordando los graves episodios vividos en años anteriores.

Asimismo, se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y a la colaboración con las autoridades para identificar a los posibles autores. En lo que va de año, Castilla y León ha registrado ya 80 incendios forestales, muchos de ellos de origen intencionado.

En los últimos días, los servicios de extinción han tenido que hacer frente a 51 incendios forestales, una cifra considerada elevada que está suponiendo un importante esfuerzo operativo para los equipos desplegados en la comunidad. Mientras tanto, el incendio de Busdongo sigue bajo vigilancia activa hasta su completa extinción.