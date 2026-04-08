La Junta pide medidas urgentes ante el riesgo de la dermatosis nodular

La cabaña ganadera de Castilla y León se considera la más importante del país.jesús f. salvadores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una postura común para reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante la dermatosis nodular contagiosa (DNC), con el objetivo de proteger la cabaña bovina de la Comunidad.

La iniciativa se recoge en una declaración institucional consensuada con las organizaciones profesionales agrarias (Opas) y Urcacyl, que también incorpora reivindicaciones de diversas asociaciones ganaderas y que ha sido remitida al Ministerio mediante carta, ha informado este miércoles la Junta en un comunicado.

El documento plantea la adopción de medidas dirigidas a reforzar la prevención y garantizar una respuesta eficaz ante la posible entrada de esta enfermedad, con especial atención a la protección de la cabaña bovina de Castilla y León, considerada la más importante del país.

Entre las principales demandas figura la revisión de la clasificación de la enfermedad dentro de la Lista A de la normativa europea, que actualmente implica la inmovilización y el vaciado sanitario de las explotaciones afectadas.

Asimismo, se solicita autorizar la vacunación preventiva ampliando las zonas consideradas de riesgo, incluir la enfermedad como riesgo asegurable en el Sistema Nacional de Seguros Agrarios y establecer un baremo de indemnización uniforme en todo el país que refleje el valor de los animales.

El texto también reclama la definición de protocolos específicos de actuación ante distintos escenarios epidemiológicos para disponer de un plan de contingencia que permita una respuesta rápida y eficaz en caso de detectarse la enfermedad.

Los firmantes han expresado su preocupación por la situación generada tras la aparición de casos en el norte de España y en países del entorno, y consideran que la valoración de estas medidas por parte del Gobierno debe ser «inaplazable y urgente».