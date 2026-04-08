Extinguido el incendio de Busdongo tras calcinar más de 150 hectáreas de matorral

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El incendio forestal declarado el pasado domingo 5 de abril en Busdongo de Arbas, y que según las primeras investigaciones ha sido intencionado, se encuentra actualmente extinguido, según la plataforma Infocyl de la Junta de Castilla y Leon. Este fuego ha sido, hasta la fecha, el que más recursos ha requerido en lo que va de 2026 en Castilla y León.

Según las primeras estimaciones, las llamas han afectado a alrededor de 151 hectáreas, todas ellas de matorral. El incendio ha tenido especial impacto en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga y se ha desarrollado en una zona próxima al Principado de Asturias, lo que ha elevado la complejidad del operativo.

Precisamente, este miércoles, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio incorporó al operativo de prevención y extinción de incendios, Infocal, doce nuevas autobombas de 4.000 litros, tras una inversión de 7,23 millones de euros, financiada con Fondos Feder. Con estos nuevos vehículos, la Junta eleva al 95 por ciento el grado de renovación de la flota. El consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que asistió a la recepción en el aparcamiento de la Feria de Valladolid, señaló que estas autobombas forman parte del lote de 27 nuevas que está previsto sustituir este año en los distintos servicios territoriales. Desde 2025, se han invertido 19,94 millones de euros en la renovación de 89 vehículos de las 94 que integran el operativo.

En declaraciones recogidas por Ical, Suárez-Quiñones comentó que con esta política «se reafirma el compromiso de la renovación continua de los equipamientos, priorizando la seguridad de los trabajadores, la sostenibilidad ambiental y la mejora constante del servicio».

Además, destacó que la antigüedad media del parque de autobomba se reduce, desde hoy, a 4,3 años, cuando hasta ahora tenían una edad promedio de ocho.