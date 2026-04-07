Llamamiento a la responsabilidad en León que suma 80 incendios en lo que va de año

La provincia de León atraviesa un inicio de año marcado por la preocupación ante el elevado número de incendios forestales registrados, que ascienden ya a cerca de 80 en lo que va de 2026. Una cifra que, según han advertido las autoridades autonómicas, refleja una tendencia alarmante en la que una «gran parte» de los fuegos tienen origen intencionado.

La jornada de este martes volvió a poner de manifiesto la gravedad de la situación, con dos incendios aún activos en Busdongo de Arbás y Villapeñil, en sahagín, que obligaron a mantener desplegados numerosos medios de extinción, tanto terrestres como aéreos.

Especialmente preocupante ha sido el incendio declarado el pasado domingo en Busdongo, en pleno entorno de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. Durante la noche llegó a rozar el nivel 2 de peligrosidad, lo que supone un riesgo importante para la población y las infraestructuras. Las llamas amenazaron la carretera nacional que conecta León con Asturias, la línea ferroviaria e incluso viviendas de la localidad, generando momentos de gran tensión entre los vecinos.

Ante esta situación, el consejero en funciones de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha sido especialmente contundente al denunciar la repetición de estos episodios. «No sé si les pareció poco lo que sufrimos en agosto del año pasado, para que haya gente que siga intentando atacar el medio natural y poniendo en riesgo a las personas», señaló, apelando directamente a la responsabilidad individual.

Suárez-Quiñones incidió en que detrás de muchos de los incendios registrados en la provincia hay una clara intencionalidad, lo que agrava aún más la situación al tratarse de acciones deliberadas que ponen en peligro no solo el patrimonio natural, sino también vidas humanas.

En la misma línea se pronunció el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, quien reiteró la necesidad de extremar la precaución y colaborar con las autoridades para identificar a los responsables. «Detrás de los incendios de estas últimas semanas está la mano del hombre», aseguró, insistiendo en que no se trata de quemas agrícolas autorizadas, sino de actos con intención de causar daño.

Diego recordó que, aunque existen permisos para realizar quemas controladas, estas deben solicitarse previamente y cumplir estrictamente con la normativa. Sin embargo, subrayó que los incendios recientes no están vinculados a estas prácticas legales, lo que refuerza la hipótesis de la intencionalidad.

Las autoridades autonómicas han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore activamente con los agentes forestales y la Guardia Civil, facilitando cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el origen de los fuegos y a identificar a sus autores.

Asimismo, han advertido del impacto que el fuego tiene sobre el medio natural, especialmente en espacios protegidos, así como sobre la economía local y la seguridad de los habitantes.

Está previsto que la campaña de alto riesgo de incendios forestales comience oficialmente el 1 de junio, aunque no se descarta su adelanto si las condiciones meteorológicas lo requieren.