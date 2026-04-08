El Museo de Sabero estrena exposición de arte minero y documental

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede enSabero, refuerza su programación cultural con una doble propuesta que une arte y memoria este viernes 10 de abril.

Por un lado, el museo abrirá al público a las 12.00 horas la exposición temporal «Pinacoteca MSM», una muestra que transforma su sala de exposiciones en una auténtica galería de arte dedicada a la minería. La colección reúne un total de 45 obras pictóricas de diferentes estilos, técnicas y formatos, todas ellas con un nexo común: la representación del paisaje minero, sus instalaciones y, sobre todo, las personas que han dado vida a este sector.

Los fondos proceden en gran medida del Certamen Nacional de Pintura Rápida «Tierras Mineras de Castilla y León», organizado por el propio museo entre 2017 y 2024. Este certamen, celebrado en enclaves como Sabero, La Pola de Gordón, Fabero, Villablino, Torre del Bierzo, Barruelo de Santullán o Guardo-Velilla del Río Carrión, ha permitido no solo poner en valor el potencial artístico de estos territorios, sino también nutrir la colección del museo, ya que las obras ganadoras han pasado a formar parte de sus fondos.

A estas piezas se suman donaciones de particulares e instituciones, así como depósitos temporales, seleccionados en función de su calidad artística y su valor histórico, social o testimonial. El resultado es una muestra que ofrece una mirada diversa y rica sobre la minería, desde lo paisajístico hasta lo humano.

Además, cine

La programación del viernes se completa por la tarde, a las 18.00 horas, con una nueva sesión del ciclo de cine documental minero. En esta ocasión se proyectará «Memoria de los nuestros», dirigido por Benito Sierra.

El documental traslada al espectador a los inicios de la minería en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, en plena posguerra, cuando comenzaron las explotaciones en las cuencas de Rengos y Carbayo. A través de los testimonios de 23 personas vinculadas al sector del carbón, la obra reconstruye aquella etapa.