El IES Valles del Luna paramés triunfa en la Liga de Debate de Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha felicitado a los alumnos y alumnas del IES Valles del Luna tras proclamarse vencedores en la categoría de Bachillerato de la X edición de la Liga de Debate de Castilla y León. El consistorio ha extendido también el reconocimiento a los profesores y al equipo directivo del centro por su esfuerzo y la labor formativa realizada durante meses para preparar esta cita.

La alcaldesa del municipio, Alicia Gallego, pudo saludar y felicitar personalmente a los ganadores este miércoles en la sede de las Cortes de Castilla y León, donde se celebró la fase final del certamen.

En el debate decisivo, el equipo del IES Valles del Luna se impuso al IES Condesa Eylo Alfonso, de Valladolid, defendiendo su postura sobre la pregunta planteada en la final: «¿Las redes sociales reflejan mejor las ideas y tendencias sociales que el parlamento?».

Este triunfo llega tras el éxito conseguido por el mismo centro en la edición del pasado año, cuando se alzó con la victoria en la categoría de ESO. Un logro que supone un mérito añadido para un centro educativo del medio rural y que pone de manifiesto la capacidad formativa de su alumnado, así como el trabajo que realizan los docentes, confirmando el alto nivel educativo del instituto.

El proceso

El IES Valles del Luna logró su clasificación tras superar primero la fase provincial y posteriormente la fase previa a la final celebrada este miércoles en la sede parlamentaria. Esta edición ha sido una de las más participativas de la historia del certamen, con un total de 48 centros compitiendo en la categoría de Bachillerato.

Durante el encuentro, Gallego destacó la importancia de «seguir formando» a los jóvenes a través de iniciativas como esta.