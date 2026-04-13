El programa Ineco RuralTIC avanza en la provincia de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León continúa siendo una de las provincias donde se desarrolla la cuarta edición de Ineco RuralTIC, el programa de digitalización del mundo rural desarrollado por Ineco, la ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tras el paso de Ineco RuralTIC por el municipio de Sancedo, San Emiliano y Fabero, dos nómadas digitales de Ineco se encuentran ya en la localidad de Riego de la Vega en el marco de este programa que permite a los propios profesionales de Ineco compatibilizar el teletrabajo en pequeños territorios de España durante dos semanas. El municipio leonés se convierte así en uno de los territorios donde Ineco RuralTIC llegará con su cuarta edición, que desde noviembre y a lo largo de los próximos meses va a desarrollarse de forma escalonada en cerca de 40 municipios españoles. Tras su participación en ediciones pasadas, Riego de la Vega se suma de nuevo a este programa al que próximamente se unirán también Murias de Paredes y Sahagún.

Daniel Fernández, de la gerencia de Explotación y Soporte TI, y Silvia Macías, de la gerencia de Consultoría TI y Ciberseguridad en Ineco, continuarán con su actividad habitual de manera remota al mismo tiempo que apoyan la digitalización de Riego de la Vega a través de diferentes talleres con los habitantes del municipio.

En el ámbito social, este municipio tiene interés en mejorar las habilidades digitales de sus ciudadanos a través de las formaciones que Ineco RuralTIC ofrece en materia de comunicación digital, correo electrónico, mensajería instantánea, banca y compra online, trámites administrativos, seguridad en internet, etc.

En su faceta de desarrollo económico, el programa Ineco RuralTIC permitirá a los nómadas digitales apoyar a las pymes locales con talleres sobre tecnología para pequeños negocios, posicionamiento digital y tramitaciones electrónicas, entre otros.

Un programa pionero para la digitalización del mundo rural

Más de 40 municipios españoles se han inscrito a esta cuarta edición del programa Ineco RuralTIC 4.0, una propuesta innovadora de voluntariado corporativo orientada a fomentar la transformación digital en áreas rurales de España y que a los largo de todas sus ediciones ha compartido conocimientos con una población de cerca de 285.000 personas. Desde su puesta en marcha, los nómadas digitales de Ineco RuralTIC han impartido más de 1.000 talleres en más de 100 municipios de menos de 10.000 habitantes.