El PSOE de León rinde homenaje en Sahagún a Benito Pamparacuatro y reivindica su legado republicano

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El PSOE de León ha homenajeado un año más a Benito Pamparacuatro en Sahagún, en una cita ya consolidada que pone en valor la figura del histórico alcalde republicano y su compromiso con la libertad, la justicia social y los valores democráticos.

El acto, promovido por la Agrupación Socialista de Sahagún, ha reunido a militantes, representantes públicos y vecinos y vecinas en un ejercicio de memoria colectiva que, además, ha servido para conmemorar el aniversario de la proclamación de la II República. Cabe recordar que Sahagún fue la segunda localidad de España en proclamarla, solo por detrás de Éibar, lo que refuerza su papel destacado en la historia democrática del país.

Entre los asistentes ha participado el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, acompañado por el secretario general del PSOE de Sahagún, Gerardo San Juan; el vicesecretario general del partido en la localidad, Álvaro Lora, en representación de la Agrupación Socialista; y Alonso Vallecillo, en representación del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, junto a otros miembros de la ejecutiva municipal.

Durante su intervención, Javier Alfonso Cendón ha subrayado que “recordar hoy a Benito Pamparacuatro es reafirmar nuestro compromiso con los valores que defendió: la libertad, la igualdad y la fraternidad, principios que siguen siendo imprescindibles en el contexto actual”. En este sentido, ha añadido que “la memoria democrática no es solo una mirada al pasado, sino una herramienta para fortalecer nuestro presente y garantizar el futuro de nuestra convivencia”.

Por su parte, Álvaro Lora ha destacado que “desde Sahagún seguimos reivindicando con orgullo nuestras raíces republicanas y el ejemplo de quienes, como Pamparacuatro, trabajaron por una sociedad más justa y avanzada”. Asimismo, ha señalado que “este homenaje es también un compromiso con las nuevas generaciones, para que conozcan su historia y continúen defendiendo los valores democráticos”.

La figura de Benito Pamparacuatro continúa siendo un referente en la historia de Sahagún y de la provincia de León, no solo por su papel al frente del Ayuntamiento durante la Segunda República, sino también por su defensa firme de los derechos y libertades en un momento clave de la historia de España.

Desde el PSOE de León han destacado la importancia de mantener este tipo de actos como una forma de reconocimiento a quienes contribuyeron a construir una sociedad más justa, al tiempo que han insistido en la necesidad de seguir defendiendo los valores republicanos, hoy más vigentes que nunca.

Durante el homenaje se ha puesto de manifiesto que la memoria es también un compromiso con el presente y el futuro, en el que la defensa de la convivencia, la igualdad y la justicia siguen siendo pilares fundamentales de la acción política.

El PSOE de León ha reafirmado así su voluntad de seguir trabajando por preservar la memoria democrática y por dignificar la historia de quienes, como Benito Pamparacuatro, representan el compromiso con el progreso, la libertad y la justicia social.