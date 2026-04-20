Herida tras embestir un vehículo a tres coches en un supermercado de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida tras colisionar un vehículo contra otros tres coches que estaban estacionados en el aparcamiento de un supermercado en La Bañeza.

Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2, ha ocurrido este lunes en torno a las doce de la mañana en el aparcamiento de un supermercado situado en la calle General Benavides de la citada localidad.

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida en un suceso por el que se ha avisado a la Policía Local de La Bañeza, a Tráfico y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia.