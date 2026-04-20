Acción Laboral entrega los diplomas del programa MUR de Santa María del Páramo

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Participantes del programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano (MUR) recibieron esta semana en Santa María del Páramo sus diplomas tras completar la formación técnica

La entrega de certificados se celebró en el Centro cívico “Magdalena Segurado”, marcando la finalización de un itinerario diseñado para incrementar la empleabilidad femenina en la comarca. El programa ejecutado por Acción Laboral en colaboración con el Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha facilitado ya la incorporación de varias alumnas al mercado de trabajo. En concreto, diversas participantes han iniciado su actividad profesional en el sector sociosanitario dentro de empresas radicadas en el municipio leonés.

La formación técnica principal consistió en un curso especializado en la rehabilitación y movilización de enfermos en el área de geriatría. Esta capacitación se complementó con talleres de competencias digitales e informáticas, herramientas consideradas fundamentales para el acceso al empleo en el entorno actual. La preparación fue impartida por docentes con experiencia en sus respectivos sectores, orientando los contenidos hacia las demandas reales de las empresas locales.

Los itinerarios del programa MUR integraron servicios de orientación laboral desarrollados integramente en las dependencias municipales. El proceso incluyó una fase inicial de prospección del mercado del trabajo, seguida del traslado de ofertas de empleo y el acompañamiento técnico en los procesos de selección. Las entidades empleadoras participantes en estas inserciones han destacado la cualificación alcanzada por las mujeres tras el periodo formativo.

Acción Laboral centra esta línea de actuación en el apoyo a colectivos con mayor exposición al desempleo, entre los que se encuentran mujeres de entornos rurales, parados de larga duración, mayores de 45 años e inmigrantes. El desarrollo de este programa en Santa María del Páramo buscaba corregir las barreras específicas de acceso al trabajo en la provincia de León. Durante el acto de clausura, las beneficiarias manifestaron la utilidad de los conocimientos y su disposición a participar en futuras acciones formativas adaptadas a sus perfiles laborables.