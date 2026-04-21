Conchi Alonso, el alma del Hotel Gaudí de Astorga, fallece a los 77 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Conchi, como cariñosamente la conocían familiares, amigos y clientes, fue durante décadas el alma y el rostro visible del Hotel Gaudí, uno de los establecimientos hoteleros más emblemáticos de la ciudad de Astorga (León). Ubicado en pleno centro histórico, justo enfrente del Palacio Episcopal diseñado por Antoni Gaudí y a pocos pasos de la Catedral de Santa María, el hotel se convirtió en un referente de hospitalidad para peregrinos del Camino de Santiago, turistas y viajeros que buscaban no solo un alojamiento cómodo, sino un trato cercano y familiar.

Nacida en 1949, Concha formó parte de esa generación de empresarios locales que, con esfuerzo y dedicación, supieron transformar un pequeño negocio familiar en un establecimiento reconocido por su calidez y su excelente ubicación. Junto a su familia, cuidó con esmero cada detalle del hotel: desde las habitaciones acogedoras hasta el restaurante, pasando por una atención personalizada que hacía que muchos huéspedes repitieran año tras año. Para los peregrinos del Camino Francés, el Hotel Gaudí era mucho más que un lugar donde dormir; era un punto de descanso donde se recibía con una sonrisa, un consejo sobre la etapa siguiente o simplemente una charla amable después de una larga jornada.

Su labor no se limitó solo a la gestión del hotel. Conchi encarnaba el espíritu hospitalario de Astorga, ciudad de paso y de encuentro, y contribuyó activamente a mantener viva la tradición de acogida que caracteriza a la zona maragata y al Camino. Quienes la trataron destacan su carácter afable, su energía incansable y su generosidad, cualidades que transmitía tanto a su equipo como a los visitantes.

Hoy, Astorga y el sector turístico leonés lamentan su pérdida. Con su marcha se cierra un capítulo importante en la historia reciente del turismo local, pero queda el legado de un negocio que sigue funcionando gracias al trabajo de su familia y al recuerdo de una mujer que convirtió su profesión en vocación de servicio.

Descanse en paz, Conchi.

Su memoria permanecerá viva en todos aquellos que tuvieron el placer de ser recibidos por ella en el Hotel Gaudí, frente al imponente Palacio que lleva el nombre del genial arquitecto catalán.