La Asociación Montaña de Babia y Luna advierte que la actividad ganadera de Mieres en Pinos es “tan ilegal como plantar coca o fabricar anfetaminas”

El Ayuntamiento de San Emiliano y sus juntas vecinales, la Federación de Entidades Locales Menores de León y la Asociación Montaña de Babia y Luna informan de la situación procesal actual del conflicto ganadero con el Ayuntamiento de Mieres (Asturias) en el Puerto de Pinos. En la imagen, el abogado defensor de las Entidades Locales Menores en León, Carlos González-Antón junto al alcalde de San Emi.Carlos S. Campillo

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“El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso del Ayuntamiento de Mieres (Asturias) frente a la sentencia que declara que toda la actividad que desarrolla dentro de San Emiliano es ilegal porque carece de competencias para ello y, además, debe cesar”, celebró hoy el abogado y presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna y secretario general de la Federación de Entidades Locales Menores de León, Carlos González-Antón, quien remarcó que “toda actividad ganadera desarrollada por Mieres en la montaña Babia es tan ilegal como plantar coca o fabricar metanfetamina”.

Para el letrado, el pronunciamiento del Tribunal Supremo supone “un triunfo del Estado de Derecho” ante un Ayuntamiento de Mieres que “está actuando de forma ilegal y tramposa”, ya que, además, ha intentado cambiar la naturaleza jurídica del monte, es decir, pasarlo de público a bienes patrimoniales, para “adjudicar los pastos a una asociación de ganaderos”.

El Ayuntamiento de Mieres sacó a información pública en el Boletín Oficial de Asturias la tramitación de este procedimiento el 24 de diciembre por un periodo de diez días que coincidió con el las navidades y sin notificar a los interesados, por lo que fue paralizado por el Consejo Consultivo asturiano lo paralizó, obligando retrotraer el expediente y notificar a todos los interesados la tramitación de este procedimiento, además de publicar en el Boletín Oficial del Estado.

El Ayuntamiento de San Emiliano y sus juntas vecinales, la Federación de Entidades Locales Menores de León y la Asociación Montaña de Babia y Luna se mostraron hoy conscientes de que, con este procedimiento, el Ayuntamiento de Mieres “lo único que busca es evitar el cumplimiento de las sentencias de los juzgados de Oviedo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y el Tribunal Supremo”, en “una actitud absolutamente tramposa” que supone “una clara manifestación de que van a tener la voluntad de permitir que pasten los ganados en el Puerto de Pinos a pesar de la ilegalidad y de que van a emplear todas las estratagemas para ellos”.

Frente a ello, los leoneses advirtieron que utilizarán la vía judicial para exigir el cumplimiento de las sentencias, bajo la premisa de que “cualquier actuación del Ayuntamiento de Mieres a sabiendas de la ilegalidad manifiesta y ratificada por el Supremo es una clara prevaricación”, ya que “son conscientes de que están actuando de manera ilegal desde hace décadas”, por lo que “no pueden seguir tentando por medios ilegales que este año vuelva a haber una campaña en la que siga subiendo el ganado asturiano a San Emiliano”.

Administración autonómica

“El Supremo ha hecho un punto de inflexión muy claro, por lo que la Administración autonómica ya no tiene ninguna excusa para intervenir y confiamos en que lo hagan”, remarcó Carlos González-Antón, quien trasladó la “firme determinación de las juntas vecinales de San Emiliano de impedir que este año suba el ganado asturiano a Babia”.

En este sentido, pidió a la Junta de Castilla y León que “no dé ningún tipo de autorización para pastar en los puertos de Babia” y mostró su rechazo a la manifestación que los ganaderos de Mieres celebrarán mañana en Villablino para exigir a la Unidad Veterinaria que “les dé permiso”.

“Hemos normalizado algo que, por el hecho de que haya tenido muchos años de trayectoria, es absolutamente ilegal”, lamentó González-Antón, al tiempo que insistió en que la Comunidad Autónoma y, concretamente la Consejería de Presidencia, “es quien tiene que decir que Mieres no tiene capacidad ninguna para actuar fuera de su término municipal”. “Queremos que la Comunidad Autónoma sea nuestro aliado y nuestro firme defensor y en que el nuevo Gobierno autonómico nos pueda dar una solución”, añadió.