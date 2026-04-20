El Tribunal Supremo pone fin al conflicto de Pinos y declara ilegal la actividad de Mieres en León

El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente el conflicto sobre el Puerto de Pinos al inadmitir el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Mieres contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Este fallo confirma que toda la actividad desarrollada por el consistorio mierense en territorio leonés es ilegal y, por tanto, debe cesar de inmediato, según han informado una nota de prensa las Juntas Vecinales de Babia y la Federación de Entidades Locales Menores de León y de la Asociación Montaña de Babia y Luna.

Con esta decisión concluye un largo proceso judicial en el que, de forma reiterada y unánime, los tribunales han declarado contraria a derecho la actuación del Ayuntamiento de Mieres. A partir de ahora, la única vía posible es la ejecución de la sentencia para impedir que el municipio continúe ejerciendo competencias, directa o indirectamente, en la zona.

Paralelamente, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias ha obligado al Ayuntamiento de Mieres a retrotraer el procedimiento con el que intentaba recalificar el Puerto de Pinos como bien patrimonial. Según el organismo, la tramitación se realizó de forma opaca, al publicarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias en pleno periodo navideño y sin notificar a las juntas vecinales de Babia ni a la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. Ahora, el expediente deberá reiniciarse garantizando la participación de todas las partes afectadas y su publicación también en el Boletín Oficial del Estado.

Mientras tanto, el conflicto ha escalado en el ámbito social. Ganaderos de Mieres han protagonizado movilizaciones para presionar a la administración autonómica asturiana y exigir una solución favorable a sus intereses. Defienden la continuidad de una actividad que, según las resoluciones judiciales, es ilegal y perjudica a la ganadería leonesa. Está prevista una nueva protesta en Villablino, donde acudirán a la unidad veterinaria para solicitar explicaciones a la Consejería de Agricultura y Ganadería.

En este contexto, el Ayuntamiento de San Emiliano, junto con las juntas vecinales de Babia y la federación leonesa, ha anunciado nuevas acciones para frenar lo que consideran maniobras del Ayuntamiento de Mieres destinadas a eludir el cumplimiento de las sentencias. Denuncian además la falta de una solución por parte de la Junta de Castilla y León, a la que señalan como responsable de resolver un conflicto competencial que se remonta a 1926, cuando los terrenos fueron adquiridos por el consistorio asturiano a la Fundación Sierra Pambley.

El pronunciamiento del Tribunal Supremo no solo cierra el debate jurídico, sino que intensifica la presión institucional para poner fin a una situación que, según las partes afectadas, no puede seguir prolongándose.