El 112 de Castilla y León rescata a un hombre de 75 años inconsciente en el embalse de Selgas de Ordás

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 13:26 horas informando de que había localizado a un hombre de unos 75 años que se encontraba inconsciente y con un golpe en la cabeza en la orilla del embalse de Selgas de Ordás, en Carrocera (León). El camino de acceso estaba inundado y la zona era de difícil acceso para vehículos.

El gestor del 112 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encarga de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se da aviso del incidente a la Guardia Civil.

Al llegar, los rescatadores acceden a la zona en grúa doble. En el lugar, estabilizan al paciente y el inmovilizan en una camilla. A continuación, utilizan la maniobra de grúa doble acompañado por la rescatadora enfermera para acceder al helicóptero de rescate, que traslada al herido al punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Allí espera un helicóptero medicalizado de Sacyl que se encarga de evacuar a la víctima al hospital.