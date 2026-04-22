Reactivan de forma intencionada el fuego que quemó una fábrica de plásticos en La Bañeza

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El incendio que hace un mes calcinó una fábrica de plásticos abandonada en La Bañeza (León) y que seguía sin darse por extinguido por la complejidad de los materiales afectados ha sido reactivado de forma intencionada, según ha denunciado este miércoles el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

La reactivación del incendio se produjo este martes y ha motivado que se haya iniciado una investigación a través de la Policía Local, que posteriormente ha pasado a la Guardia Civil, ante los indicios que apuntan a que fue provocada de manera intencionada por terceros, ha denunciado el alcalde de la localidad, Javier Carrera.

En el incendio, originado hace algo más de un mes en una nave industrial de plásticos sin actividad, situada en las inmediaciones del cementerio municipal de La Bañeza, ha estado trabajando desde entonces un equipo de extinción que ha estado conformado por operarios de distintas administraciones.

"Desde el primer momento, el consistorio ha mantenido un contacto permanente tanto con la Diputación como con la Consejería de Medio Ambiente, siguiendo en todo momento sus indicaciones respecto a las actuaciones a llevar a cabo", ha afirmado el alcalde.

Está previsto que el próximo lunes se intervenga nuevamente con apoyo de bomberos y maquinaria pesada.

Desde el consistorio lamentan las molestias que esta situación está ocasionando tanto a los vecinos como a los negocios de la zona.

El incendio se originó el pasado 18 de marzo y desde el día siguiente permanecía controlado aunque no se había dado por extinguido por la complejidad de los productos potencialmente tóxicos que estaban implicados y que, en su momento, obligaron a recomendar a la población a permanecer en los domicilios con las puertas y las ventanas cerradas.