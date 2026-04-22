Bomberos de León intervienen en un incendio en una vivienda de Regueras de Arriba

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León han intervenido este miércoles en un incendio declarado en una vivienda de Regueras de Arriba.

Al lugar de los hechos se han desplazado al medio día dotaciones de los parques de Bomberos de Valencia de Don Juan, Celada y Cistierna para sofocar las llamas.