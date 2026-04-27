Joaquín S. Torné: "Apostamos por León en su conjunto, también por el sur en su más amplio concepto"

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El director del Diario de León, Joaquín S. Torné, ha dado la bienvenida este lunes en Astorga al III Congreso sobre la Economía del Sur de León, una cita que el periódico decano consolida como el único foro de debate anual dedicado al análisis del desarrollo del territorio. Bajo el lema "Mucho más que agricultura", el foro reúne a más de una treintena de expertos para debatir el presente y el futuro de unas comarcas clave en las que se asienta gran parte de la economía provincial.

Durante su intervención, Torné ha subrayado el compromiso del periódico con la vertebración del territorio, señalando que León debe entenderse en su totalidad. “Apostamos por León en su conjunto. León no es solo su capital, no es solo la montaña, no es solo el Bierzo; es también el sur en su más amplio concepto”, ha afirmado el director, destacando que el congreso cumple con el compromiso adquirido en 2024 de convertir esta cita en un encuentro "ineludible" para la agenda económica.

El congreso, que se desarrolla entre las localidades de Astorga y La Bañeza, contará con 15 horas de debates y la participación de 33 ponentes. El objetivo, según ha avanzado Torné, es aportar soluciones innovadoras a los retos de la zona.“Queremos aportar nuestro granito de arena para que el sur sea cada día más fuerte, más desarrollado y más protagonista de la economía provincial y autonómica”, ha subrayado el director del Diario de León.

Aunque el sector primario sigue siendo la columna vertebral de estas comarcas, Torné ha incidido en la necesaria diversificación que está experimentando el territorio. Junto a la importancia del cultivo de cereales, legumbres y la ganadería ovina y bovina, que constituyen parte de la economía local, ha puesto en valor el empuje de la agroindustria y el sector servicios. “En los últimos años se han desarrollado iniciativas relacionadas con la transformación de productos alimenticios, lo que ha contribuido a diversificar la economía”, ha explicado, citando también el crecimiento del turismo vinculado al patrimonio natural, la gastronomía y la ruta de castillos y monasterios.

El director del periódico ha hecho hincapié en los obstáculos que frenan el desarrollo pleno del sur de León, señalando directamente a la crisis demográfica y al déficit de infraestructuras. “Quizás los mayores problemas sean la despoblación y la falta de infraestructuras. Ambos se nos presentan como los grandes retos para el crecimiento sostenible”, ha advertido, al tiempo que ha instado a los participantes a utilizar el congreso como una plataforma de diálogo activo sobre temas como los regadíos, la cultura o el impacto de acuerdos internacionales como el de Mercosur.

“Las soluciones pasan siempre por el debate”, ha concluido Torné, que ha agradecido el respaldo institucional de la Junta de Castilla y León, Caja Rural y de los ayuntamientos de Astorga y La Bañeza. El evento puede seguirse de forma presencial y a través de la plataforma de streaming del diario digital, www.diariodeleon.es.