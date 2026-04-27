La mujer: clave para el emprendimiento y desarrollo rural

Francisco Javier Alonso, alcalde de La Antigua; Narciso Prieto, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Caja Rural y Javier Juanes, gerente de Poeda fueron los protagonistas de la mesa redonda moderada por Ana Gil, periodista de Diario de León, bajo el epígrafe de 'Emprendimiento, relevo generacional y mujer rural'. Dentro del contexto del El III Congreso sobre la economía del sur de León los tres coincidieron en señalar la importancia de la mujer para afrontar el desafío del desarrollo rural. Y por eso destacaron que la mujer es clave tanto desde la perspectiva histórica como la de ahora en cuanto a querer llevar la iniciativa y ser un porcentaje ya fundamental de quienes se arriesgan a emprender en las zonas rurales, y en concreto en el sur de León. Por tanto, los desafíos del medio rural como el relevo generacional, la instalación de explotaciones y proyectos empresariales tienen ante sí entre otros dilemas la continuidad de los mismos. Por otro lado, surgen iniciativas y la mujer está siendo pieza clave en este contexto, tal y como introdujo Gil.

En ese sentido, Narciso Prieto, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Caja Rural, quien destacó en todo momento el hecho contrastado de la apuesta de su entidad por la presencia en las zonas rurales, afirmó que en cuanto al emprendimiento y el personal, en el sentido de qué es antes, "se trata de la pescadilla que se muerde la cola", dio, porque a veces las oportunidades y el personal para aprovecharlas entra en contradicción. "La falta de personal a veces es debido a causa de la falta de oportunidades. Caja Rural trabaja en ello. Porque la calidad de vida se mide por oportunidades. Zamora y León van a la cabeza de despoblación. Yo diría que todo el Noroeste pero en particular Zamora y León. Donde hay oportunidades hay trabajo y donde hay trabajo hay permanencia y vida. El trabajo lo asientan las empresas y nos hace falta una vertebración más sólida", relató dejando claro que en territorios que sufren despoblación hay que realizar el sobreesfuerzo de generar oportunidades.

Por su parte, Francisco Javier Alonso, alcalde de La Antigua señaló que "la primera reflexión que me hago es que no tenemos oportunidades pero nos cuesta encontrar un fontanero, un electricista, un constructor... ¿Es falta de oportunidades o de emnprendimiento?", explicó y se cuestionó. Para luego añadir: "Creo que nuestra sociedad está cambiando su modelo y el mundo rural está quedando apartado para fines de semana para pasar un ratito. Vivir en León con nuestro gimnasio, un poco de bar... La gente tiene que querer incorporarse a esos proyectos en el mundo rural", remarcó Alonso que dejó claro su espíritu reivindicativo.

En tercer lugar llegó el turno de Javier Juanes, gerente de Poeda, quine prefirió una especie de tercera vía al asegurar que "yo creo que ninguna de las dos. Falta imaginación e innovación. Igual no está todo estructurado económicamente. A nivel estructural, yo soy geógrafo y el sector primario es el que sostiene todo lo que es el sur de León. De un Páramo que fue productivo y hace 25 años que ya no lo es ante un campo muy productivo hace falta que esa estructura se lo crea. No estamos para añorar sino para construir y ver cómo está. A lo mejor hay que pensar más en territorio de mujer que en otra cosa. ¿Quién genera raíces? la mujer. De los primeros lugares en donde hay una titularidad compartida es en León desde hace treinta y pico años.

Juanes también puso el acento en la mujer como gran oportunidad como gran opción de desarrollo en el medio rural. "El papel de la mujer es básico por varias razones. Si la mujer del medio urbano general un 30 por ciento de emprendedoras en el mundo rural es un 50 por ciento. Ya es hora d tenerlo en cuenta. Hay instrumentos como los grupos de acción local que desarrollamos planes para este futuro programas específicos para la mujer. La respuesta de la mujer es positiva siempre. A partir de ahí.

Narciso Prieto añadió que "el papel de la mujer es fundamental. Pero lo más importante es la transformación que sí genera empleo. La mujer es fundamental hoy a la hora de emprender, de hacer. Mi experiencia de treinta años en donde Caja Rural a veces es presencia única, y estoy de acuerdo en que no hay que llorar, es que a veces faltan manos. No es ni cuestión de dinero muchas veces. Imaginación, creatividad, fórmulas nuevas, sí, pero las empresas son las que luego crean ese crecimiento. Caja Rural no somos sospechosos. No hemos cerrado oficinas ni tenemos previsto hacerlo. El papel de la mujer es fundamental para el desarrollo rural".

El optimismo relativo reinó en cuanto al relevo generacional. Con algunas pegas se concluyo en tener esperanzas en la preparación de los jóvenes. Como en el potencial de la provincia con la innovación de la mano, tal y como resumían los ponentes.

Francisco Javier Alonso, alcalde de La Antigua, reivindicó a la mujer como clave en el desarrollo del territorio. Independientemente, siempre han sido importanntes para las decisiones. Los hombres igual seguimos más a la mujer que la mujer al hombre", relató. Pero se refirió a lo estructural al reiterar que "además de quejarnos para que las infraestructuras se fijen en nosotros tenemos que pensar en todas las aristas que se dan. Me preguntaría qué hace la gente que tiene una casa vacía en el municipio para que pueda llenarse y llegue gente. No es el gobierno central, ni autonómico, ni siquiera la Diputación. Es más culpa de nosotros mismos. Tenemos turismo, naturaleza, posibilidades muy grandes pero si no tenemos emprendimiento es difícil.

Javier Juanes se refirió al relevo generacional como tema económico o de emprendimiento. "Hay que ser imaginativo. Yo te ayudo, te vendo ese conocimiento, mi saber hacer, para alguien que puede ser un nuevo poblador o alguien que regresa. Hombre o mujer", explicó. También reflexionó en el sentido de que "la mujer es ancla. Si la mujer vive en ese territorio la unidad familiar vive donde ella esté. Hay que estructurar todo esto y ser imaginativo".